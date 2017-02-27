Додано: Вів 20 кві, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................20.04.2021.............21.04.2021

дата розрахунку.................19.04.2021..............20.04.2021

Євро....................................33,7099...................33,7362...+0.09%

Долар США.........................28,0087...................28,0096...+0.003%

После полудня курс почти не изменился.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и стали совершать мелкие колебания в пределах 1 копейки, временами поигрывая и спредом. Только около 12 изобразили хоть какое-то движение, опустившись сразу на целую копейку.

В мире доллар ночью немного упал, а с утра сохраняет стабильность.

Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0000, что на 1.5 копейки ниже открытия.

Гривна дешевеет вместе с долларом настолько синхронно, что аж скучно.

После полудня веселее не стало. До обеда выросли на 1.5 копейки, вернувшись к уровню открытия. После обеда выросли на копейку, сразу же опустились на 2 копейки, выросли на полкопейки и вернулись обратно.

В мире доллар после обеда пошел в рост и уже превысил вчерашний послеобеденный уровень. Мы сегодня не реагируем ни на что.

Официальный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100. За день опустились на копейку относительно открытия и выросли на копейку относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.0774 (-13) +93

2019 - 26.8540 (+2) +115



2018 - 26.1785 (-5)

2017 - 26.7567 (-3)