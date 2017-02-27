Додано: Вів 20 кві, 2021 16:47

ЕС начинает наращивать темпы вакцинации, доходность немецких облигаций – сокращать отставание в росте по сравнению с американскими аналогами, а евро - догонять своего главного конкурента. В итоге банки улучшают прогнозы по EURUSD, а на рынке опционов растут риски разворота, что свидетельствует о «бычьих» перспективах пары.Казалось бы, как может укрепляться евро, если Европа, вероятнее всего, столкнулась с двойной рецессией, продолжает сидеть в локдауне, а доля населения ЕС, получившего хотя бы одну прививку от COVID-19, составляет 25,1% по сравнению с 63,2% в США? Все это так, но рынки не интересует остывающее блюдо, им подавай горячее. Оставим прошлое, будем покупать будущее! А оно таково, что увеличение скорости вакцинации в Старом Свете вернет на рынок идеи, которые господствовали на нем в конце 2020. Пусть Штаты будут локомотивом глобального экономического роста в 2021, но они втянут в рай на своем горбу всех остальных!В этом отношении информации, что Pfizer увеличит поставки вакцин в Евросоюз на 100 млн доз, было достаточно, чтобы подбросить котировки EURUSD к 1,206. Goldman Sachs ожидает, что на исходе мая крупнейшие четыре страны, входящие в еврозону, сделают прививки 37% своего населения, а через месяц этот показатель подскочит до 54%. В результате