вправо. инфа сотка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:09
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:15
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
таких направлений я могу дать с 10-ок но на меня не то что тапки полетят , а обвинят во всех тяжких собственно с легализации которых я и предлагаю начать
ну и что бы не совсем оффтоп - " заграница нам поможет "
США надали 155 млн доларів на підтримку розвитку України
из них
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців – 34 млн дол. США
Вдосконалення заходів із протидії корупції – 14 млн дол. США
Протидія російській агресії - 63 млн дол. США
Зміцнення демократії та врядування - 44 млн дол. США
это по сколько ? по 3 или 4 доллара США на каждого украинца ,вот это крутая помощь
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:36
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:47
Евро сокращает гандикап
ЕС начинает наращивать темпы вакцинации, доходность немецких облигаций – сокращать отставание в росте по сравнению с американскими аналогами, а евро - догонять своего главного конкурента. В итоге банки улучшают прогнозы по EURUSD, а на рынке опционов растут риски разворота, что свидетельствует о «бычьих» перспективах пары.
Казалось бы, как может укрепляться евро, если Европа, вероятнее всего, столкнулась с двойной рецессией, продолжает сидеть в локдауне, а доля населения ЕС, получившего хотя бы одну прививку от COVID-19, составляет 25,1% по сравнению с 63,2% в США? Все это так, но рынки не интересует остывающее блюдо, им подавай горячее. Оставим прошлое, будем покупать будущее! А оно таково, что увеличение скорости вакцинации в Старом Свете вернет на рынок идеи, которые господствовали на нем в конце 2020. Пусть Штаты будут локомотивом глобального экономического роста в 2021, но они втянут в рай на своем горбу всех остальных!
В этом отношении информации, что Pfizer увеличит поставки вакцин в Евросоюз на 100 млн доз, было достаточно, чтобы подбросить котировки EURUSD к 1,206. Goldman Sachs ожидает, что на исходе мая крупнейшие четыре страны, входящие в еврозону, сделают прививки 37% своего населения, а через месяц этот показатель подскочит до 54%. В результате банк повысил прогноз по евро к концу декабря с $1,21 до $1,25.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:15
В доказательство этому есть показательный пример.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:16
Потому что портфель ОВГЗ стал расти быстрее депозитного портфеля из-за неадекватных депозитных ставок по гривне и фактически нулевых по валюте. Посмотрим, что даст повышение учетной ставки.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:19
Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98[/quote]
Смешно про сильный экспорт)
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