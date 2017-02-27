вправо. инфа сотка
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:09
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:15
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
таких направлений я могу дать с 10-ок но на меня не то что тапки полетят , а обвинят во всех тяжких собственно с легализации которых я и предлагаю начать
ну и что бы не совсем оффтоп - " заграница нам поможет "
США надали 155 млн доларів на підтримку розвитку України
из них
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців – 34 млн дол. США
Вдосконалення заходів із протидії корупції – 14 млн дол. США
Протидія російській агресії - 63 млн дол. США
Зміцнення демократії та врядування - 44 млн дол. США
это по сколько ? по 3 или 4 доллара США на каждого украинца ,вот это крутая помощь
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:36
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:47
Евро сокращает гандикап
ЕС начинает наращивать темпы вакцинации, доходность немецких облигаций – сокращать отставание в росте по сравнению с американскими аналогами, а евро - догонять своего главного конкурента. В итоге банки улучшают прогнозы по EURUSD, а на рынке опционов растут риски разворота, что свидетельствует о «бычьих» перспективах пары.
Казалось бы, как может укрепляться евро, если Европа, вероятнее всего, столкнулась с двойной рецессией, продолжает сидеть в локдауне, а доля населения ЕС, получившего хотя бы одну прививку от COVID-19, составляет 25,1% по сравнению с 63,2% в США? Все это так, но рынки не интересует остывающее блюдо, им подавай горячее. Оставим прошлое, будем покупать будущее! А оно таково, что увеличение скорости вакцинации в Старом Свете вернет на рынок идеи, которые господствовали на нем в конце 2020. Пусть Штаты будут локомотивом глобального экономического роста в 2021, но они втянут в рай на своем горбу всех остальных!
В этом отношении информации, что Pfizer увеличит поставки вакцин в Евросоюз на 100 млн доз, было достаточно, чтобы подбросить котировки EURUSD к 1,206. Goldman Sachs ожидает, что на исходе мая крупнейшие четыре страны, входящие в еврозону, сделают прививки 37% своего населения, а через месяц этот показатель подскочит до 54%. В результате банк повысил прогноз по евро к концу декабря с $1,21 до $1,25.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:15
В доказательство этому есть показательный пример.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:16
Потому что портфель ОВГЗ стал расти быстрее депозитного портфеля из-за неадекватных депозитных ставок по гривне и фактически нулевых по валюте. Посмотрим, что даст повышение учетной ставки.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:19
Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98[/quote]
Смешно про сильный экспорт)
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:28
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:33
Противостояние интересов крупных игроков продолжается
Вторник на валютном межбанке прошел в активной работе всех клиентов, но без особых потрясений. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов продолжилось. И снова, в конечном итоге — «боевая ничья».
Как и вчера, курс доллара не особо отклонялся от общего коридора покупок и продаж в пределах 27,995-28,025 гривен и завершилась сессия котировками 28,005/28,025 гривен за доллар. Курс евро тоже после небольшого взлета в начале дня, в конечном итоге – также особо не изменился и к концу сессии его котировки остановились на отметке 33,725/33,745 гривен.
Нацбанк участия в торгах не принимал, а спекулянтам сегодня было особо нечего делать на рынке и они продолжили работу только в формате “в две стороны”.
Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ показал достаточно средние результаты. Всего разместили бумаг на сумму 4,59 млрд гривен с небольшим ростом доходности в пределах от 8,5% до 12,75% годовых в зависимости от сроков. Такие объемы размещения с учетом того, что инвесторам не так давно были погашены значительные суммы предыдущих ОВГЗ – завтра не особо повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар ненадолго вырос до 28,01/28,025. Но затем на торги вышли практически все основные игроки и к 12:00 курс уже находился на отметке 27,995/28,01 гривен, а к обеду опять вернулся к уровню 28,00/28,02 гривен за доллар.
После обеда больших отклонений по курсу не было, и завершилась сессия котировками 28,005/28,025. НБУ участия в торгах не принимал.
Главные события 20 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке остался практически на том же уровне и к концу дня котировался в пределах 28,005/28,025 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0111 гривен, а официальный курс на 21 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0096 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
|