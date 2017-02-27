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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7624762576267627>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:09

  fin написав:
  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...
Вниз?

вправо. инфа сотка :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:15

  clash написав:
  fin написав:
  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...
Вниз?

вправо. инфа сотка :lol: :lol: :lol:

Відповіді правєльні... Вправо вниз... але недовго і неглибоко...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Впрочем, могу предложить перспективное направление, но меня закидают тапками
таких направлений я могу дать с 10-ок но на меня не то что тапки полетят , а обвинят во всех тяжких :) собственно с легализации которых я и предлагаю начать
ну и что бы не совсем оффтоп - " заграница нам поможет "
https://www.kmu.gov.ua/news/ssha-nadali ... u-ukrayini
США надали 155 млн доларів на підтримку розвитку України
из них
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців – 34 млн дол. США
Вдосконалення заходів із протидії корупції – 14 млн дол. США
Протидія російській агресії - 63 млн дол. США
Зміцнення демократії та врядування - 44 млн дол. США

это по сколько ? по 3 или 4 доллара США на каждого украинца ,вот это крутая помощь :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:36

  yama написав: это по сколько ? по 3 или 4 доллара США на каждого украинца ,вот это крутая помощь :)


А що, хіба в нас кожен українець займається боротьбою з корупцією чи протистоянні РФ?.. Ці ж суми не від балди виділяються, а за розрахунком, на якісь конкретні інституції.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:47

Евро сокращает гандикап

ЕС начинает наращивать темпы вакцинации, доходность немецких облигаций – сокращать отставание в росте по сравнению с американскими аналогами, а евро - догонять своего главного конкурента. В итоге банки улучшают прогнозы по EURUSD, а на рынке опционов растут риски разворота, что свидетельствует о «бычьих» перспективах пары.

Казалось бы, как может укрепляться евро, если Европа, вероятнее всего, столкнулась с двойной рецессией, продолжает сидеть в локдауне, а доля населения ЕС, получившего хотя бы одну прививку от COVID-19, составляет 25,1% по сравнению с 63,2% в США? Все это так, но рынки не интересует остывающее блюдо, им подавай горячее. Оставим прошлое, будем покупать будущее! А оно таково, что увеличение скорости вакцинации в Старом Свете вернет на рынок идеи, которые господствовали на нем в конце 2020. Пусть Штаты будут локомотивом глобального экономического роста в 2021, но они втянут в рай на своем горбу всех остальных!

В этом отношении информации, что Pfizer увеличит поставки вакцин в Евросоюз на 100 млн доз, было достаточно, чтобы подбросить котировки EURUSD к 1,206. Goldman Sachs ожидает, что на исходе мая крупнейшие четыре страны, входящие в еврозону, сделают прививки 37% своего населения, а через месяц этот показатель подскочит до 54%. В результате банк повысил прогноз по евро к концу декабря с $1,21 до $1,25.
https://www.fxstreet.ru.com/analysis/evro-sokrashchaet-gandikap-202104200709
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:15

  prodigy написав:Пусть Штаты будут локомотивом глобального экономического роста в 2021, но они втянут в рай на своем горбу всех остальных!
https://www.fxstreet.ru.com/analysis/evro-sokrashchaet-gandikap-202104200709

В доказательство этому есть показательный пример.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:16

  change_pm написав:
Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов превышен.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Сегодня этот предел уже превышен — это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — заявил он.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49139 ... ytesneniya

Значіть, чьо там у нас вимальовується....???

ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято :?:


Потому что портфель ОВГЗ стал расти быстрее депозитного портфеля из-за неадекватных депозитных ставок по гривне и фактически нулевых по валюте. Посмотрим, что даст повышение учетной ставки.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:19

  Realist написав:
  change_pm написав:
  Искатель написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.

Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...

Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98[/quote]
Смешно про сильный экспорт)
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:28

  zРадио написав:Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо, но его потеснил японский. На домашнем же рынке. А японский, в свою очередь, потеснил корейский.

:shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:33

Противостояние интересов крупных игроков продолжается

Вторник на валютном межбанке прошел в активной работе всех клиентов, но без особых потрясений. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов продолжилось. И снова, в конечном итоге — «боевая ничья».

Как и вчера, курс доллара не особо отклонялся от общего коридора покупок и продаж в пределах 27,995-28,025 гривен и завершилась сессия котировками 28,005/28,025 гривен за доллар. Курс евро тоже после небольшого взлета в начале дня, в конечном итоге – также особо не изменился и к концу сессии его котировки остановились на отметке 33,725/33,745 гривен.

Нацбанк участия в торгах не принимал, а спекулянтам сегодня было особо нечего делать на рынке и они продолжили работу только в формате “в две стороны”.

Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ показал достаточно средние результаты. Всего разместили бумаг на сумму 4,59 млрд гривен с небольшим ростом доходности в пределах от 8,5% до 12,75% годовых в зависимости от сроков. Такие объемы размещения с учетом того, что инвесторам не так давно были погашены значительные суммы предыдущих ОВГЗ – завтра не особо повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар ненадолго вырос до 28,01/28,025. Но затем на торги вышли практически все основные игроки и к 12:00 курс уже находился на отметке 27,995/28,01 гривен, а к обеду опять вернулся к уровню 28,00/28,02 гривен за доллар.

После обеда больших отклонений по курсу не было, и завершилась сессия котировками 28,005/28,025. НБУ участия в торгах не принимал.

Главные события 20 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке остался практически на том же уровне и к концу дня котировался в пределах 28,005/28,025 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0111 гривен, а официальный курс на 21 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0096 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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