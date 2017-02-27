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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7624762576267627

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35

  Vadim V написав:
  zРадио написав:Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо, но его потеснил японский. На домашнем же рынке. А японский, в свою очередь, потеснил корейский.


и дальше-китайский, индийский?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12

  fin написав:
  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...
Вниз?

Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть :?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:59

  Искатель написав:
  fin написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.

Утверждение подкрепленное неоднозначностью звучит неубедительно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
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* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20

  Investor_K написав:
  Zebra написав:Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.


Откроется рынок земли --деньги рекой потекут

эта мантра была актуальна год назад.
100 га в одни руки - валютный рынок даже не заметит.
за баксы и будут покупать, как недвигу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

кажись нерезы с продажами успокоились
Олежан
 
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