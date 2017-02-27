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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35
Vadim V написав: zРадио написав:
Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо, но его потеснил
японский. На домашнем же рынке. А японский, в свою очередь, потеснил
корейский.
и дальше-китайский, индийский?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12
fin написав: change_pm написав:
Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...
Новини почитайте...
Вниз?
Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:59
Искатель написав: fin написав:
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда?
Май? Июнь? Июль?
В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.
Утверждение подкрепленное неоднозначностью звучит неубедительно.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грнОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
Investor_K написав: Zebra написав:
Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.
Откроется рынок земли --деньги рекой потекут
эта мантра была актуальна год назад.
100 га в одни руки - валютный рынок даже не заметит.
за баксы и будут покупать, как недвигу
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26
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