Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35
Vadim V написав: zРадио написав:
Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо,
но его потеснил
японский. На домашнем же рынке. А японский,
в свою очередь, потеснил
корейский.
и дальше-китайский, индийский?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12
fin написав: change_pm написав:
Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:59
Искатель написав: fin написав:
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше.
Вопрос только когда?
Май? Июнь? Июль?
В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.
Утверждение подкрепленное неоднозначностью звучит неубедительно.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн * - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
Investor_K написав: Zebra написав:
Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.
Откроется рынок земли --деньги рекой потекут
эта мантра была актуальна год назад.
100 га в одни руки - валютный рынок даже не заметит.
за баксы и будут покупать, как недвигу
Shaman
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:17
Василь-Рівне написав: fin написав: change_pm написав:
Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...
Новини почитайте...
Вниз?
Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть
Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
https://twitter.com/bamr69/status/1384545706824830981
change_pm
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Додано: Вів 20 кві, 2021 22:03
Kravec_5 написав:
Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером.
досвід Грузії ( Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии, также известен как Пятидневная война, Августовская война, война в Южной Осетии или российско-грузинская война ) 2008 нічого не навчив ? Выразят "глубокую обеспокоенность" нууу может Swift отключат
yama
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