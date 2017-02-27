Додано: Вів 20 кві, 2021 22:21

yama написав: Kravec_5 написав: Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. досвід Грузії ( Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии, также известен как Пятидневная война, Августовская война, война в Южной Осетии или российско-грузинская война ) 2008 нічого не навчив ? Выразят "глубокую обеспокоенность" нууу может Swift отключат досвід Грузії ( Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии, также известен как Пятидневная война, Августовская война, война в Южной Осетии или российско-грузинская война ) 2008 нічого не навчив ? Выразят "глубокую обеспокоенность" нууу может Swift отключат

заканчивайте нести пургу, путин мониторит общественное мнение своих расиян и если за Крым в составе рф было 98% то они и получили свой Крым. Он же хочет войти в историю как победитель а не как лузер. По этой же причине все забыли про абхазию и приднестровье, потому что в рф они нафиг никому не нужны.За войну с Украиной там малый % ушлёпков, и донецких братьями кстати там никто не считает (видео о том как их принимают есть на ютубе). Украинцев тем более, чтобы их освобождать непонятно от кого.Война с Украиной это тупик во всех отношениях, положить 50 тыс солдат чтобы потом кормить 40 млн голодных ртов? бюджет рф вряд ли на такое готов. Ну и обосновать такую войну чем? Водой для Крыма, да плевали они на ту воду и на проблемы крымчан.Если проводить аналогии с вм2 то войну выиграл сталин при помощи американского вооружения. СССР по лэндлизу получил вдвое больше (в денежном измерении) чем было потрачено на всю индустриализацию (Марк Солонин). С палками и рогатками ту войну было не выиграть. Так же и сейчас, если штаты техникой помогут мало не покажется.