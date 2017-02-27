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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7625762676277628>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35

  Vadim V написав:
  zРадио написав:Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо, но его потеснил японский. На домашнем же рынке. А японский, в свою очередь, потеснил корейский.


и дальше-китайский, индийский?
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12

  fin написав:
  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...
Вниз?

Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть :?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:59

  Искатель написав:
  fin написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.

Утверждение подкрепленное неоднозначностью звучит неубедительно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20

  Investor_K написав:
  Zebra написав:Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.


Откроется рынок земли --деньги рекой потекут

эта мантра была актуальна год назад.
100 га в одни руки - валютный рынок даже не заметит.
за баксы и будут покупать, как недвигу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

кажись нерезы с продажами успокоились
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:17

  Василь-Рівне написав:
  fin написав:
  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...
Вниз?

Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть :?

Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
https://twitter.com/bamr69/status/1384545706824830981
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kravec_5 написав:Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером.
досвід Грузії ( Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии, также известен как Пятидневная война, Августовская война, война в Южной Осетии или российско-грузинская война ) 2008 нічого не навчив ? Выразят "глубокую обеспокоенность" нууу может Swift отключат
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:21

  yama написав:
  Kravec_5 написав:Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером.
досвід Грузії ( Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии, также известен как Пятидневная война, Августовская война, война в Южной Осетии или российско-грузинская война ) 2008 нічого не навчив ? Выразят "глубокую обеспокоенность" нууу может Swift отключат

заканчивайте нести пургу, путин мониторит общественное мнение своих расиян и если за Крым в составе рф было 98% то они и получили свой Крым. Он же хочет войти в историю как победитель а не как лузер. По этой же причине все забыли про абхазию и приднестровье, потому что в рф они нафиг никому не нужны.

За войну с Украиной там малый % ушлёпков, и донецких братьями кстати там никто не считает (видео о том как их принимают есть на ютубе). Украинцев тем более, чтобы их освобождать непонятно от кого.

Война с Украиной это тупик во всех отношениях, положить 50 тыс солдат чтобы потом кормить 40 млн голодных ртов? бюджет рф вряд ли на такое готов. Ну и обосновать такую войну чем? Водой для Крыма, да плевали они на ту воду и на проблемы крымчан.

Если проводить аналогии с вм2 то войну выиграл сталин при помощи американского вооружения. СССР по лэндлизу получил вдвое больше (в денежном измерении) чем было потрачено на всю индустриализацию (Марк Солонин). С палками и рогатками ту войну было не выиграть. Так же и сейчас, если штаты техникой помогут мало не покажется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 кві, 2021 22:34, всього редагувалось 4 разів.
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