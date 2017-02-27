Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть [/quote]
Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
що зрозуміло?
на МБ - тиша, нерези не зайшли в папір, але не біжать і навіть не йдуть.
може й на 11% по 1-річкам поглядають, чухать потилицю.
а мені з цієї і ні тільки новини "зрозуміло": завтра кіна не буде, трубу на травень забронювали:
доки сп-2 не порішають, залізяки не поїдуть. кільце Антанти, Мінська губернія, навальнята. стільки ще цікавих ідей... ось гарний флешмоб, теж треба реагувати, щось розповісти заксобранію: