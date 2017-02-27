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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7625762676277628

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:26

Новини почитайте...[/quote]Вниз?[/quote]
Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть :?[/quote]
Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
https://twitter.com/bamr69/status/1384545706824830981[/quote]

що зрозуміло?
на МБ - тиша, нерези не зайшли в папір, але не біжать і навіть не йдуть.
може й на 11% по 1-річкам поглядають, чухать потилицю.
а мені з цієї і ні тільки новини "зрозуміло": завтра кіна не буде, трубу на травень забронювали: https://interfax.com.ua/news/economic/738993.html
доки сп-2 не порішають, залізяки не поїдуть. кільце Антанти, Мінська губернія, навальнята. стільки ще цікавих ідей... ось гарний флешмоб, теж треба реагувати, щось розповісти заксобранію: https://interfax.com.ua/news/political/738466.html
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:52

  vitaliian написав:С палками и рогатками ту войну было не выиграть. Так же и сейчас, если штаты техникой помогут мало не покажется.

Уже помогают. Джавелины лежат на складах под Львовом и охраняются от украинцев.
Пример СП2-Германия тоже ничему не учит. Возможно кто-то всерьез воспринял подаренный холодильник для вакцин, как безоговорочное обещание помощи?
Собственные интересы стран первичны, когда это поймет Украина, что-то начнет изменяться.
ruvex
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  #<1 ... 7625762676277628
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