Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35
Vadim V написав: zРадио написав:
Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо,
но его потеснил
японский. На домашнем же рынке. А японский,
в свою очередь, потеснил
корейский.
и дальше-китайский, индийский?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12
fin написав: change_pm написав:
Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...
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Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть
Василь-Рівне
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:59
Искатель написав: fin написав:
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше.
Вопрос только когда?
Май? Июнь? Июль?
В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.
Утверждение подкрепленное неоднозначностью звучит неубедительно.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн * - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:20
Investor_K написав: Zebra написав:
Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.
Откроется рынок земли --деньги рекой потекут
эта мантра была актуальна год назад.
100 га в одни руки - валютный рынок даже не заметит.
за баксы и будут покупать, как недвигу
Shaman
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26
Олежан
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:17
Василь-Рівне написав: fin написав: change_pm написав:
Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...
Новини почитайте...
Вниз?
Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть
Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
https://twitter.com/bamr69/status/1384545706824830981
change_pm
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Додано: Вів 20 кві, 2021 22:26
Новини почитайте...[/quote]Вниз?[/quote]
Поки що особливо немає що читати - завтра після 12-00 будуть
[/quote]
Зачім чекати до завтра, вже все зрозуміло...
https://twitter.com/bamr69/status/1384545706824830981
[/quote]
що зрозуміло?
на МБ - тиша, нерези не зайшли в папір, але не біжать і навіть не йдуть.
може й на 11% по 1-річкам поглядають, чухать потилицю.
а мені з цієї і ні тільки новини "зрозуміло": завтра кіна не буде, трубу на травень забронювали:
https://interfax.com.ua/news/economic/738993.html
доки сп-2 не порішають, залізяки не поїдуть. кільце Антанти, Мінська губернія, навальнята. стільки ще цікавих ідей... ось гарний флешмоб, теж треба реагувати, щось розповісти заксобранію:
https://interfax.com.ua/news/political/738466.html
matroSkin
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odessit2007
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