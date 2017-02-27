Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

21.04.2021.....................28,0229

Доллар прибавил около 1.5 копеек.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до 1.5 копеек. Постояв еще немного, приподнялись на полкопейки. После этого снова растянулись до 2 копеек и выросли на 2 копейки. К 12 прибавили еще 2 копейки. Сегодня либо активная торговля началась раньше обычного, либо обороты до сих пор не очень велики.

В мире доллар растет со вчерашнего полудня и уже отыграл половину позавчерашнего падения.

Справочный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700, что на 5 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Скромные расходы казначейства и обналичка почти уравновесили друг друга.



В понедельник объем МБ упал с 386.2 до очень скромных 324.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросли и весомо превысило сократившийся спрос. Похоже, я в понедельник ошибся, оценив крупную продажу как собственную операцию банка. Теперь она похожа на клиентскую. Кто это был, все равно не знаю.