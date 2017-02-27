Якщо інвестиційний банк рекомендує, то значить треба робити протилежне
Думаю, в найближчий місяць євро можна буде купити по 1,18
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вангую сегодня коридор 27,95-28,07; плюс-минус
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже было ? НБУ пополнил бюджет на 24,4 млрд. грн. из 40,7 млрд. за 2020
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нерезы вышли с новой серией продаж овгз
продают все
грн будет дальше падать
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:20
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.04.2021.....................28,0229
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до 1.5 копеек. Постояв еще немного, приподнялись на полкопейки. После этого снова растянулись до 2 копеек и выросли на 2 копейки. К 12 прибавили еще 2 копейки. Сегодня либо активная торговля началась раньше обычного, либо обороты до сих пор не очень велики.
В мире доллар растет со вчерашнего полудня и уже отыграл половину позавчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Скромные расходы казначейства и обналичка почти уравновесили друг друга.
В понедельник объем МБ упал с 386.2 до очень скромных 324.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросли и весомо превысило сократившийся спрос. Похоже, я в понедельник ошибся, оценив крупную продажу как собственную операцию банка. Теперь она похожа на клиентскую. Кто это был, все равно не знаю.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:23
Середньорічна-зважена цифри на вчора
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Цифри за 3 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0025
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0004
Повні оберти МБ за тиждень - 1845,3916
Середні оберти за тиждень - 369,0783
Середні оберти за рік - 374,4902
СередньоТижневеЗважене - 27,8962
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0092
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0001
Повні оберти МБ за тиждень - 2010,1480
Середні оберти за тиждень - 402,0296
Середні оберти за рік - 376,5151
СередньоТижневеЗважене - 27,9088
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0138
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0008
Повні оберти МБ за тиждень - 1726,7040
Середні оберти за тиждень - 345,3408
Середні оберти за рік - 374,3799
СередньоТижневеЗважене - 27,9787
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0111 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9208 грн./дол. Це на 0,09 грн./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,32 відсотка.
На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО на 0,09 гривні по показниках 2021 року! Треба пильно придивлятись при ПРОДАЖІ доляра, щоб маржа не зʼїла весь гешефт.
Як на мене, цікавим буде рік. Якщо так і буде коливатись навколо СередньоРічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Обійняли СередньоРічно зважену як рідненьку! Здається, буде пʼятий тиждень росту курсу доляра. Вже другий тиждень згори над СередньоРічною зваженою, та не так далече...
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,9787 грн./дол., а продавав дорожче!!!
ВО
PS
Від учора не працює штатний файлобмін зображеннями. Вибачте за запізнення
Хай щастить!
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