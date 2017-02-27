RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7626762776287629>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:В результате банк повысил прогноз по евро к концу декабря с $1,21 до $1,25

Якщо інвестиційний банк рекомендує, то значить треба робити протилежне :)
Думаю, в найближчий місяць євро можна буде купити по 1,18
kmm3
 
Повідомлень: 744
З нами з: 20.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вангую сегодня коридор 27,95-28,07; плюс-минус :lol:
clash
 
Повідомлень: 402
З нами з: 30.01.21
Подякував: 119 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже было ? НБУ пополнил бюджет на 24,4 млрд. грн. из 40,7 млрд. за 2020
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нерезы вышли с новой серией продаж овгз
продают все
грн будет дальше падать
Олежан
 
Повідомлень: 284
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:новой серией продаж овгз
продают все
грн будет дальше падать

27 будет обязательно когда нибудь
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1333 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16

  kmm3 написав:
  prodigy написав:В результате банк повысил прогноз по евро к концу декабря с $1,21 до $1,25

Якщо інвестиційний банк рекомендує, то значить треба робити протилежне :)
Думаю, в найближчий місяць євро можна буде купити по 1,18


так само і зробив (продав 19-20 квітня 40% свого евро) :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 6560
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2738 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:20

На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 665
З нами з: 30.12.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.04.2021.....................28,0229
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до 1.5 копеек. Постояв еще немного, приподнялись на полкопейки. После этого снова растянулись до 2 копеек и выросли на 2 копейки. К 12 прибавили еще 2 копейки. Сегодня либо активная торговля началась раньше обычного, либо обороты до сих пор не очень велики.
В мире доллар растет со вчерашнего полудня и уже отыграл половину позавчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700, что на 5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Скромные расходы казначейства и обналичка почти уравновесили друг друга.

В понедельник объем МБ упал с 386.2 до очень скромных 324.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросли и весомо превысило сократившийся спрос. Похоже, я в понедельник ошибся, оценив крупную продажу как собственную операцию банка. Теперь она похожа на клиентскую. Кто это был, все равно не знаю.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3949 раз.
Подякували: 11600 раз.
 
Профіль
28
12
28
2
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22

  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 27.02.19
Подякував: 521 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:23

Середньорічна-зважена цифри на вчора

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 6630 :cry: випадки на добу на 19 квітня. Здаэється, пішло на схил.

Цифри за 3 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0025
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0004
Повні оберти МБ за тиждень - 1845,3916
Середні оберти за тиждень - 369,0783
Середні оберти за рік - 374,4902
СередньоТижневеЗважене - 27,8962

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0092
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0001
Повні оберти МБ за тиждень - 2010,1480
Середні оберти за тиждень - 402,0296
Середні оберти за рік - 376,5151
СередньоТижневеЗважене - 27,9088

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0138
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0008
Повні оберти МБ за тиждень - 1726,7040
Середні оберти за тиждень - 345,3408
Середні оберти за рік - 374,3799
СередньоТижневеЗважене - 27,9787

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0111 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9208 грн./дол. Це на 0,09 грн./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,32 відсотка. :roll:

На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО на 0,09 гривні по показниках 2021 року! Треба пильно придивлятись при ПРОДАЖІ доляра, щоб маржа не зʼїла весь гешефт.

Як на мене, цікавим буде рік. Якщо так і буде коливатись навколо СередньоРічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Обійняли СередньоРічно зважену як рідненьку! Здається, буде пʼятий тиждень росту курсу доляра. Вже другий тиждень згори над СередньоРічною зваженою, та не так далече...

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,9787 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Від учора не працює штатний файлобмін зображеннями. Вибачте за запізнення :-(

Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
2
2
10
  #<1 ... 7626762776287629>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patr1ot і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2428, 2429, 2430
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24298 3282229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 11:42
kotik77
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 79, 80, 81
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
804 203309
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 09:44
unlock
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7441 1779662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32190)
21.04.2021 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.