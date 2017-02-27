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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:28
stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:32
stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
обещает устойчивый рост демографии
kluychkooleg написав: stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.
до 28,20 нбу не ждите..
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:34
kluychkooleg написав:
По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.
На МБ зрівнялись із відкриттям, а о 11.30 зросли на 2 коп. По ходу - передобідній шухер з дрібним виходом нерезів.
Завтра буде екватор і реакція на тези Пу для зборів.
Наступний тиждень закріпить курс до завершення першої декади травня (із врахуванням усіх свят).
ІМХО, вийдемо на 28.10-28.15 і там зустрінемо травень. Якщо "здичавілі" перестануть трусити металоломом на кордонах, то з другої половини травня підемо у сонячні долини. Ненадовго. У серпні свято сонця завершиться. Країна зайде в зону політичної осінньої турбулентності.
Думки в голос. Далі побачимо
Востаннє редагувалось stas_rst
в Сер 21 кві, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:35
kluychkooleg написав: stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.
По ходу, украинская разведка донесла о том, что начало российского вторжения запланировано на 23.04.2021 года. Это предупреждение естественно получили ВСУ, ну и через них оно дошло и до их родственников.
Также возможно, но это менее вероятно, что это вброс российской контрразведки для создания нервной обстановки в Украине.
Короче, хорошего мало. Вот курс и двинулся вверх. Это всего лишь предположение мое.
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buratinyo
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:39
buratinyo написав:
По ходу, украинская разведка донесла о том, что начало российского вторжения запланировано на 23.04.2021 года.
а чого не на ДН Леніна 22.04 ? чи 9 травня - "можем повторить", чи 22 червня - "ето вам за 4 утра" ???
херня це все. домисли, наступлєніє, Урфін Пу і його дерев"яні солдати.
Не читайте до обіду росіянських газет. Шкодить не тільки травленню, а й гаманцю.
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stas_rst
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:45
Олежан написав:
нерезы вышли с новой серией продаж овгз
продают всегрн будет дальше падать
Ой, та невже!?
А хто це вчора вангував, що Зінбабве не буде?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:47
stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів
на зборах улусів ?
Тобі про це скоро стане відомо через приказ головнокомандуючого...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:49
kluychkooleg написав: stas_rst написав: kluychkooleg написав:
На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?
Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?
По идее НБУ должен выскочить
с продажей, гасить пожар.
Вже біжать, тарять нікому не потрібний, поки зливає манюпас...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:52
change_pm написав:
Тобі про це скоро стане відомо через приказ головнокомандуючого...
Мені то стане відомо від українського, яким би він не був.
а от від чийого тобі - ще потрібно розібратись.
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Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ
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