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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7626762776287629

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:28

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?


По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:32

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?

обещает устойчивый рост демографии
  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?


По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.


до 28,20 нбу не ждите..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.

На МБ зрівнялись із відкриттям, а о 11.30 зросли на 2 коп. По ходу - передобідній шухер з дрібним виходом нерезів.
Завтра буде екватор і реакція на тези Пу для зборів.
Наступний тиждень закріпить курс до завершення першої декади травня (із врахуванням усіх свят).
ІМХО, вийдемо на 28.10-28.15 і там зустрінемо травень. Якщо "здичавілі" перестануть трусити металоломом на кордонах, то з другої половини травня підемо у сонячні долини. Ненадовго. У серпні свято сонця завершиться. Країна зайде в зону політичної осінньої турбулентності.
Думки в голос. Далі побачимо
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 21 кві, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:35

  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?


По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.

По ходу, украинская разведка донесла о том, что начало российского вторжения запланировано на 23.04.2021 года. Это предупреждение естественно получили ВСУ, ну и через них оно дошло и до их родственников.

Также возможно, но это менее вероятно, что это вброс российской контрразведки для создания нервной обстановки в Украине.

Короче, хорошего мало. Вот курс и двинулся вверх. Это всего лишь предположение мое.
:(
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:По ходу, украинская разведка донесла о том, что начало российского вторжения запланировано на 23.04.2021 года.

а чого не на ДН Леніна 22.04 ? чи 9 травня - "можем повторить", чи 22 червня - "ето вам за 4 утра" ???
херня це все. домисли, наступлєніє, Урфін Пу і його дерев"яні солдати.
Не читайте до обіду росіянських газет. Шкодить не тільки травленню, а й гаманцю.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:45

  Олежан написав:нерезы вышли с новой серией продаж овгз
продают все
грн будет дальше падать

Ой, та невже!?

А хто це вчора вангував, що Зінбабве не буде? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:47

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?

Тобі про це скоро стане відомо через приказ головнокомандуючого...
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:49

  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:На МБ ракета уже на 28,12.
Что случилось? Нерезы выходят или шухер какой?

Форекс за годину на 9 коп. - на моменті 28.12
Може сонцеликий Пу щось натриндів на зборах улусів ?


По идее НБУ должен выскочить с продажей, гасить пожар.

Вже біжать, тарять нікому не потрібний, поки зливає манюпас...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:52

  change_pm написав:Тобі про це скоро стане відомо через приказ головнокомандуючого...

Мені то стане відомо від українського, яким би він не був.
а от від чийого тобі - ще потрібно розібратись.
stas_rst
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