ви правильно написали - "картинка"
Все буде добре!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:02
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не дай Бог чтобы была война
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может сейчас походит хорошее время для продажи вечного?
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:06
В принципі - згоден з написаним.
Закриваємо тему.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:13
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну что ракетчики, дождались?
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:27
Товарищ ватник, ты на валютной ветке, а не ток-шоу симоньян! Хватит нести пургу, тут это не работает.
По факту пу просрал все войны, куда ввязывался:
1. Украина 2014 - цели контроля страны не достигнуты, движение страны на Запад и в НАТО только усилилось. Россия получила животворящие санкции.
2. Крым 2014 - анексия никем не признана, санкции.
3. Грузия 2008 - политически успех войны не зафиксирован, статус Абхазиии и Осетии на уровне Крыма, т.е. серая зона.
4. Карабах 2020 - полный военный и политический провал, Турция надолго и всерьез влезла на Южный Кавказ и оттуда в Среднюю Азию.
5. Сирия, Ливия - завяз в болоте, перманентно теряя живую силу и ресурсы. Критерии "победы" туманны даже для росс. агитпрома.
Выигранная война - это новое состояние, в котором положение выигравшего усиливается. Азы.
Как мы видим по всем пунктам - положение Росии на международном уровне не усиливалось, а в большинстве случаем ухудшалось.
Даже "победоносную" войну 08082008 не смог довести до политической победы - зафиксировать капитуляцию Грузии и новый статус отторгнутых территорий! Тьфу!))
А по теме - курс совершает мелкие флуктуации, резкий обвал не ожидаю.
Войны не будет, пу бряцает оружием для психологического давления.
Востаннє редагувалось tmp01 в Сер 21 кві, 2021 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:27
Это реакция на апрельские тезисы фюрера
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