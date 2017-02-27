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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7628762976307631>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:02

  buratinyo написав:Но если объективно рассматривать вопрос, то получается следующая картинка.

ви правильно написали - "картинка"
Все буде добре!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не дай Бог чтобы была война
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Война - это большой бизнес. Ничего личного.

Хтось ще вірить в цю маячню, крім конспірологів?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03

  Zebra написав:
  Олежан написав:новой серией продаж овгз
продают все
грн будет дальше падать

27 будет обязательно когда нибудь
Я не спешу. Подождем.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Может сейчас походит хорошее время для продажи вечного?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:06

В принципі - згоден з написаним.
https://www.unian.ua/war/vtorgnennya-v- ... 95546.html
Закриваємо тему.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:13

  andrein написав:
  change_pm написав:Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...

Та не, то просто у гривны перестал биться пульс. :)

change_pm = один тіпіл ось таке вчора писав... :idea:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну что ракетчики, дождались? :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:27

  buratinyo написав:Оценим Путина - он ушлое дите КГБ, который целей достигает методами спецслужб - не брезгует ничем. Путин на сегодня не проиграл ни одной своей войны. Он строит слишком сложные планы, которые не каждой контрразведке по силам разгадать.

Товарищ ватник, ты на валютной ветке, а не ток-шоу симоньян! Хватит нести пургу, тут это не работает.
По факту пу просрал все войны, куда ввязывался:
1. Украина 2014 - цели контроля страны не достигнуты, движение страны на Запад и в НАТО только усилилось. Россия получила животворящие санкции.
2. Крым 2014 - анексия никем не признана, санкции.
3. Грузия 2008 - политически успех войны не зафиксирован, статус Абхазиии и Осетии на уровне Крыма, т.е. серая зона.
4. Карабах 2020 - полный военный и политический провал, Турция надолго и всерьез влезла на Южный Кавказ и оттуда в Среднюю Азию.
5. Сирия, Ливия - завяз в болоте, перманентно теряя живую силу и ресурсы. Критерии "победы" туманны даже для росс. агитпрома.
Выигранная война - это новое состояние, в котором положение выигравшего усиливается. Азы.
Как мы видим по всем пунктам - положение Росии на международном уровне не усиливалось, а в большинстве случаем ухудшалось.
Даже "победоносную" войну 08082008 не смог довести до политической победы - зафиксировать капитуляцию Грузии и новый статус отторгнутых территорий! Тьфу!))

А по теме - курс совершает мелкие флуктуации, резкий обвал не ожидаю.
Войны не будет, пу бряцает оружием для психологического давления.
Востаннє редагувалось tmp01 в Сер 21 кві, 2021 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:27

  clash написав:ну что ракетчики, дождались? :lol: :lol: :lol:

Это реакция на апрельские тезисы фюрера
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/ ... ml?refresh
Starikan
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