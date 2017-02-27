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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отоварят самых пугливых и пойдем вниз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:37
чуйка мне подсказывала рост, но не до такой высоты. может то люди сильно мнительные или хз
зы с коридором не угадал сегодня
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:38
Эти тезисы тянутся еще с 2014 года. Причем заметьте, что курс почти стоял на месте даже когда РФ начала активно тянуть свои войска к нашей границе. А это началось еще 13 марта. На календаре же 21 апреля... То есть рост курса именно сейчас нельзя списать на обострение на границе и подготовку РФ к активной войне с Украиной. Скорее начал отрабатывать фактор закрытия Керченского пролива Россией. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. Заодно учтите, что на подходе дефицит дизельного топлива. И это в разгар посевной! Значит придется его покупать в Европе, но по цене выше, чем брали в РФ. Вот всё это в комплексе и валит гривну всё активнее. И так долго держали ее зубами под 28.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48
не изобретайте. Это касается военных судов. Гражданские баржи пускают - есть куча онлайн-источников.
например, здесь
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:12
Як це вплине на безготівковий та готівковий
Вітаюсь совсіма.
Звідси
на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку.
Звідси
колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.
І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???
І що цікаво, так це те, якщо підсумувати видатки готівкою по 21 колонці за квітень, то більша частина тих виплат МінФіна пішла готівкою у маси в розмірі аж 15187,14 млн.грн.
Ось Вам "бабця і Юрьєв день" ! Ось Вам і підвищення мінімалки! Якби не інфляція "йорш твою мідь", що б було із готівковим курсом
ВО
PS
Щось не так із НБУ після приходу туди нового керувальника. Ось наприклад досі у файлі
Як на мене не сприймає його колектив банку, звідсіля і його воплі про "єдиний голос". Якщо й наступного разу облікова ставка залишиться меньше поточної інфляції, то я буду за те, щоб цього політікана гнати поганою метлою з посади, а з його шостизначної суми зарплатні поовернути усі додаткові витрати населення за рахунок додаткового податку у вигляді продуктової інфляції, яку він розігнав на прикінці пройдешнього року. Має ж керівник відповісти за дії своєї установи!
Хай щастить!
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