Додано: Сер 21 кві, 2021 12:38

Starikan написав: clash написав: ну что ракетчики, дождались? ну что ракетчики, дождались?

Это реакция на апрельские тезисы фюрера

https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/ ... ml?refresh Это реакция на апрельские тезисы фюрера

Эти тезисы тянутся еще с 2014 года. Причем заметьте, что курс почти стоял на месте даже когда РФ начала активно тянуть свои войска к нашей границе. А это началось еще 13 марта. На календаре же 21 апреля... То есть рост курса именно сейчас нельзя списать на обострение на границе и подготовку РФ к активной войне с Украиной. Скорее начал отрабатывать фактор закрытия Керченского пролива Россией. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. Заодно учтите, что на подходе дефицит дизельного топлива. И это в разгар посевной! Значит придется его покупать в Европе, но по цене выше, чем брали в РФ. Вот всё это в комплексе и валит гривну всё активнее. И так долго держали ее зубами под 28.