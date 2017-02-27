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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7628762976307631

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отоварят самых пугливых и пойдем вниз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:37

  Starikan написав:
  clash написав:ну что ракетчики, дождались? :lol: :lol: :lol:

Это реакция на апрельские тезисы фюрера
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/ ... ml?refresh

чуйка мне подсказывала рост, но не до такой высоты. может то люди сильно мнительные или хз
зы с коридором не угадал сегодня :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:38

  Starikan написав:
  clash написав:ну что ракетчики, дождались? :lol: :lol: :lol:

Это реакция на апрельские тезисы фюрера
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/ ... ml?refresh

Эти тезисы тянутся еще с 2014 года. Причем заметьте, что курс почти стоял на месте даже когда РФ начала активно тянуть свои войска к нашей границе. А это началось еще 13 марта. На календаре же 21 апреля... То есть рост курса именно сейчас нельзя списать на обострение на границе и подготовку РФ к активной войне с Украиной. Скорее начал отрабатывать фактор закрытия Керченского пролива Россией. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. Заодно учтите, что на подходе дефицит дизельного топлива. И это в разгар посевной! Значит придется его покупать в Европе, но по цене выше, чем брали в РФ. Вот всё это в комплексе и валит гривну всё активнее. И так долго держали ее зубами под 28.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48

  yuri_m написав:.. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. ..

не изобретайте. Это касается военных судов. Гражданские баржи пускают - есть куча онлайн-источников.
например, здесь https://spacegid.com/karta-sudov-onlayn.html
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:12

Як це вплине на безготівковий та готівковий


Вітаюсь совсіма.

Звідси
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку.

Звідси https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.

І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???

І що цікаво, так це те, якщо підсумувати видатки готівкою по 21 колонці за квітень, то більша частина тих виплат МінФіна пішла готівкою у маси в розмірі аж 15187,14 млн.грн.

Ось Вам "бабця і Юрьєв день" :-( ! Ось Вам і підвищення мінімалки! Якби не інфляція "йорш твою мідь", що б було із готівковим курсом :-( :-(

ВО

PS
Щось не так із НБУ після приходу туди нового керувальника. Ось наприклад досі у файлі https://bank.gov.ua/files/Arhiv_RR_ukr.xlsx немає значень за квітень, хоча, раніше завжди було на 4 робочу добу після 10-го.

Як на мене не сприймає його колектив банку, звідсіля і його воплі про "єдиний голос". Якщо й наступного разу облікова ставка залишиться меньше поточної інфляції, то я буду за те, щоб цього політікана гнати поганою метлою з посади, а з його шостизначної суми зарплатні поовернути усі додаткові витрати населення за рахунок додаткового податку у вигляді продуктової інфляції, яку він розігнав на прикінці пройдешнього року. Має ж керівник відповісти за дії своєї установи!

Хай щастить!
s0v7a
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  #<1 ... 7628762976307631
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