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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7628762976307631

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48

  yuri_m написав:.. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. ..

не изобретайте. Это касается военных судов. Гражданские баржи пускают - есть куча онлайн-источников.
например, здесь https://spacegid.com/karta-sudov-onlayn.html
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:12

Як це вплине на безготівковий та готівковий


Вітаюсь совсіма.

Звідси
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку.

Звідси https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.

І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???

І що цікаво, так це те, якщо підсумувати видатки готівкою по 21 колонці за квітень, то більша частина тих виплат МінФіна пішла готівкою у маси в розмірі аж 15187,14 млн.грн.

Ось Вам "бабця і Юрьєв день" :-( ! Ось Вам і підвищення мінімалки! Якби не інфляція "йорш твою мідь", що б було із готівковим курсом :-( :-(

ВО

PS
Щось не так із НБУ після приходу туди нового керувальника. Ось наприклад досі у файлі https://bank.gov.ua/files/Arhiv_RR_ukr.xlsx немає значень за квітень, хоча, раніше завжди було на 4 робочу добу після 10-го.

Як на мене не сприймає його колектив банку, звідсіля і його воплі про "єдиний голос". Якщо й наступного разу облікова ставка залишиться меньше поточної інфляції, то я буду за те, щоб цього політікана гнати поганою метлою з посади, а з його шостизначної суми зарплатні поовернути усі додаткові витрати населення за рахунок додаткового податку у вигляді продуктової інфляції, яку він розігнав на прикінці пройдешнього року. Має ж керівник відповісти за дії своєї установи!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:28

Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:36

fler
Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.

не думаю, что влиятельные политики знают что в голове фюрера, а уж бизнесмены и подавно.толком неизвестны ни цели, ни допустимая цена. я уже молчу как мало мы знаем про геополитические расклады, если вообще что-то знаем.
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:41

  s0v7a написав:на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку.
................
колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.

І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???

Начнем с того, что май еще не наступил :)
НБУ двадцаточку подкинул, это в анализ ликвидности не попадает, из своей "прибыли". Если темпы расходов сохранятся, как раз дотянем до уплаты квартальных налогов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему наличка не растет? куда подевались ракетчики с гривной?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:47

  Олежан написав:почему наличка не растет? куда подевались ракетчики с гривной?


також звернув на це увагу - в банках по 28.20...а в обмінці щойно прикупив трішки по 28.05 - радий як слон :)

П.С. тут один сьогодні заявив: "РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются"
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:03

  Олежан написав:почему наличка не растет? куда подевались ракетчики с гривной?

наличка смотрит вниз уже :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк тоже посыпался вниз.
какому то буратино по 28.15 згрузили объем и возвращаемся обратно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:52

написал обеденные курсы по Запорожью только, их потёрли, это не по теме уже :shock:
edvardd
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