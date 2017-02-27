не изобретайте. Это касается военных судов. Гражданские баржи пускают - есть куча онлайн-источников.
например, здесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:48
не изобретайте. Это касается военных судов. Гражданские баржи пускают - есть куча онлайн-источников.
например, здесь
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:12
Як це вплине на безготівковий та готівковий
Вітаюсь совсіма.
Звідси
на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку.
Звідси
колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.
І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???
І що цікаво, так це те, якщо підсумувати видатки готівкою по 21 колонці за квітень, то більша частина тих виплат МінФіна пішла готівкою у маси в розмірі аж 15187,14 млн.грн.
Ось Вам "бабця і Юрьєв день" ! Ось Вам і підвищення мінімалки! Якби не інфляція "йорш твою мідь", що б було із готівковим курсом
ВО
PS
Щось не так із НБУ після приходу туди нового керувальника. Ось наприклад досі у файлі
Як на мене не сприймає його колектив банку, звідсіля і його воплі про "єдиний голос". Якщо й наступного разу облікова ставка залишиться меньше поточної інфляції, то я буду за те, щоб цього політікана гнати поганою метлою з посади, а з його шостизначної суми зарплатні поовернути усі додаткові витрати населення за рахунок додаткового податку у вигляді продуктової інфляції, яку він розігнав на прикінці пройдешнього року. Має ж керівник відповісти за дії своєї установи!
Хай щастить!
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:28
Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:36
fler
не думаю, что влиятельные политики знают что в голове фюрера, а уж бизнесмены и подавно.толком неизвестны ни цели, ни допустимая цена. я уже молчу как мало мы знаем про геополитические расклады, если вообще что-то знаем.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:41
Начнем с того, что май еще не наступил
НБУ двадцаточку подкинул, это в анализ ликвидности не попадает, из своей "прибыли". Если темпы расходов сохранятся, как раз дотянем до уплаты квартальных налогов.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему наличка не растет? куда подевались ракетчики с гривной?
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:47
також звернув на це увагу - в банках по 28.20...а в обмінці щойно прикупив трішки по 28.05 - радий як слон
П.С. тут один сьогодні заявив: "РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются"
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:03
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
межбанк тоже посыпался вниз.
какому то буратино по 28.15 згрузили объем и возвращаемся обратно
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:54
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