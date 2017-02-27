Додано: Сер 21 кві, 2021 15:01

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............21.04.2021..........22.04.2021

дата розрахунку..............20.04.2021...........21.04.2021

Євро.................................33,7362................33,6986...-0.11%

Долар США......................28,0096................28,0576...+0.17%

После полудня доллар прибавил 3.5 копейки.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до 1.5 копеек. Постояв еще немного, приподнялись на полкопейки. После этого снова растянулись до 2 копеек и выросли на 2 копейки. К 12 прибавили еще 2 копейки. Сегодня либо активная торговля началась раньше обычного, либо обороты до сих пор не очень велики.

В мире доллар растет со вчерашнего полудня и уже отыграл половину позавчерашнего падения.

Справочный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700, что на 5 копеек выше открытия.

После 12 рост продолжился, к обеду выросли еще на 7.5 копеек. После обеда концепция поменялась - покатились вниз почти также быстро, как и росли. Менее, чем за час опустились на 6 копеек.

Индекс доллара прекратил рост и слабо колеблется на достигнутом до полудня уровне.

Официальный курс встретили котировками 28.0650 - 28.0850. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

С "полей" донеслась весть о весьма приличных оборотах, что косвенно подтверждается весомой прибавкой официального курса по сравнению со справочным. Похоже, мы имеем дело не с дефицитом валюты, а с всплеском спроса. В этот раз, вроде, с ним справились без участия регулятора.

Впрочем, итоговый курс оказался между долларом и евро, т.е. на фоне динамики на мировых рынках наша не выглядит чрезмерной.



Этот день в истории:

2020 - 27.0815 (+1) +97

2019 - 26.8540 (+2) +120



2018 - 26.1785 (-5)

2017 - 26.7328 (-2)