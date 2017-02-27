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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7630763176327633>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.04.2021..........22.04.2021
дата розрахунку..............20.04.2021...........21.04.2021
Євро.................................33,7362................33,6986...-0.11%
Долар США......................28,0096................28,0576...+0.17%
После полудня доллар прибавил 3.5 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до 1.5 копеек. Постояв еще немного, приподнялись на полкопейки. После этого снова растянулись до 2 копеек и выросли на 2 копейки. К 12 прибавили еще 2 копейки. Сегодня либо активная торговля началась раньше обычного, либо обороты до сих пор не очень велики.
В мире доллар растет со вчерашнего полудня и уже отыграл половину позавчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700, что на 5 копеек выше открытия.
После 12 рост продолжился, к обеду выросли еще на 7.5 копеек. После обеда концепция поменялась - покатились вниз почти также быстро, как и росли. Менее, чем за час опустились на 6 копеек.
Индекс доллара прекратил рост и слабо колеблется на достигнутом до полудня уровне.
Официальный курс встретили котировками 28.0650 - 28.0850. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
С "полей" донеслась весть о весьма приличных оборотах, что косвенно подтверждается весомой прибавкой официального курса по сравнению со справочным. Похоже, мы имеем дело не с дефицитом валюты, а с всплеском спроса. В этот раз, вроде, с ним справились без участия регулятора.
Впрочем, итоговый курс оказался между долларом и евро, т.е. на фоне динамики на мировых рынках наша не выглядит чрезмерной.

Этот день в истории:
2020 - 27.0815 (+1) +97
2019 - 26.8540 (+2) +120

2018 - 26.1785 (-5)
2017 - 26.7328 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:09

  Captain Obvious написав:Чёт как-то быстро сдулись.
Раздумывал па.20 ливануть.
А как же рiкета.


Думаю, що більшість людей на поточний момент визнає, що більш ймовірних подальший рух до 29,00 ніж до 27,00 :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:10

  Investor_K написав:
  Zebra написав:Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.


Откроется рынок земли --деньги рекой потекут

пара траншів від МВ і буде в Мінфіна щастя
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:13

  flyman написав:пара траншів від МВ і буде в Мінфіна щастя



уже вимоги МВФ виконані? ...з якого перепугу транші?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:25

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:пара траншів від МВ і буде в Мінфіна щастя



уже вимоги МВФ виконані? ...з якого перепугу транші?

дуже гроші треба буде
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:30

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:пара траншів від МВ і буде в Мінфіна щастя



уже вимоги МВФ виконані? ...з якого перепугу транші?

Так там типа могут и бесплатно наливать.)
"Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко."
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:32

  fler написав:Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.
Согласен. И вообще, если в 2014 ничего у него не получилось с Украиной, то сейчас тем более. Он же осведомлен, что в Украине к нему лояльны не больше 5-8% населения. А 95% его НЕНАВИДЯТ. Это без шансов. Если бы хотя бы 30-40%.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:52

  fin написав:.. Он же осведомлен, что в Украине к нему лояльны не больше 5-8% населения. А 95% его НЕНАВИДЯТ. Это без шансов. Если бы хотя бы 30-40%.

так можно дорассуждаться до того, чтобы отдать ту часть восточной Украины, что вполне лояльна и ненавидит как раз другую сторону.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:52

  oleg49 написав:
  sergikkc007 написав:
  flyman написав:пара траншів від МВ і буде в Мінфіна щастя

уже вимоги МВФ виконані? ...з якого перепугу транші?

Так там типа могут и бесплатно наливать.)
"Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко."

Рішення по цих грошах буде тільки в червні. А коли (якщо) фізично будуть їх давати інформації не зустрічав.
  Сибарит написав:С "полей" донеслась весть о весьма приличных оборотах, что косвенно подтверждается весомой прибавкой официального курса по сравнению со справочным. Похоже, мы имеем дело не с дефицитом валюты, а с всплеском спроса. В этот раз, вроде, с ним справились без участия регулятора.
Впрочем, итоговый курс оказался между долларом и евро, т.е. на фоне динамики на мировых рынках наша не выглядит чрезмерной.

Іпорт ожив? Можливо то для дизеля докуповують валюту під контракти поки Мозир на ремонт стає?
Так "на тонко" зараз іде торгівля на МБ. Баланс тримається, але будь-яка вагома новина відразу "вистрілює" у вигляді росту амплітуди на графіку.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:00

  yuri_m написав:Эти тезисы тянутся еще с 2014 года. Причем заметьте, что курс почти стоял на месте даже когда РФ начала активно тянуть свои войска к нашей границе. А это началось еще 13 марта. На календаре же 21 апреля... То есть рост курса именно сейчас нельзя списать на обострение на границе и подготовку РФ к активной войне с Украиной. Скорее начал отрабатывать фактор закрытия Керченского пролива Россией. Экспортные потоки перекрываются, а значит и приход валюты начал иссякать. А то, что смогут отправить через Одессу и Николаев, станет дороже из-за усложнения логистики. Заодно учтите, что на подходе дефицит дизельного топлива. И это в разгар посевной! Значит придется его покупать в Европе, но по цене выше, чем брали в РФ. Вот всё это в комплексе и валит гривну всё активнее. И так долго держали ее зубами под 28.


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