Додано: Сер 21 кві, 2021 17:29

Среда на валютном рынке прошла даже более динамично и импульсивно, чем этого ожидали как сами участники торгов, так и аналитики.



При достаточно спокойном старте с уровня 28,00/28,02 гривен за доллар – к обеду курс профессионально “разогрели” до пиковых уровней 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро опустили до 28,065/28,09 к концу дня. Причем, последние сделки проходили и ниже этого значения. Спекулянты и крупные продавцы создали искусственный дефицит валюты в середине дня и неплохо на этом заработали. Проиграли, как всегда, покупатели с менее стойкими нервами. А происходящее в середине сессии можно смело назвать настоящими курсовыми ралли.



Нацбанк на рынок не выходил, хотя ближе к обеду многие слишком впечатлительные клиенты уже постоянно говорили о том, что регулятору явно пора появиться на межбанке с интервенцией.



В итоге, за день доллар вырос почти на 7 копеек – с 28,00/28,02 до 28,065/28,09 гривен. А больше всего заработали те из спекулянтов, кто в начале сессии купил доллар по 28,02 гривен и затем продал его на пике цен по 28,165 гривен.



Ход торгов:



Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар спокойно остановился на отметке 28,01/28,025. Но затем всем дилерам стало очень, мягко говоря, нескучно и весело. К 12 часам спрос стремительно вырос, а покупатели и спекулянты решили не скромничать и очень быстро задрали котировки до 28,04/28,06 на 12:00 и до 28,125/28,145 к обеду. Некоторые сделки самые нервные покупатели даже закрыли по 28,165 гривен.



Перед самым обедом часть крупных продавцов решили, что пик по “разогреву” курса достигнут и вышли с основными объемами продажи. Это стабилизировало котировки в пределах 28,125/28,145 до 14 часов и снизило их до 28,10/28,125 к 15:00 и до 28,065/28,085 к 16:00. Теперь уже оживились оставшиеся покупатели, которые посчитали, что возможное “дно” достигнуто и вышли с единичными покупками на небольшие суммы. Продавцы быстро сориентировались и смогли опять чуть подтянуть курс до уровня 28,065/28,09 гривен за доллар к концу сессии.



Судя по настрою рынка, “перетягивание курсового каната” продлится и завтра, что сулит неплохие заработки как спекулянтам, так и наиболее стойким как из покупателей, так и из продавцов.

Главные события 21 апреля на валютном рынке:



Доллар с утренних 28,00/28,02 гривен в начале быстро вырос до пиковых 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро просел до 28,065/28,09 к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0229 гривен, а официальный курс на 22 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0576 гривен за доллар.