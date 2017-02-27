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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7631763276337634>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:31

  Captain Obvious написав:
  sergikkc007 написав:
  Captain Obvious написав:Чёт как-то быстро сдулись.
Раздумывал па.20 ливануть.
А как же рiкета.


Думаю, що більшість людей на поточний момент визнає, що більш ймовірних подальший рух до 29,00 ніж до 27,00 :)


А разве у тех людей сегодня день открытых дверей в сумасшедшем доме?


Здравствуйте .
Во первых , в психоневрологическом диспансере ,во вторых, таких дней не бывает .
В третьих ,... даже Уважаемый Сибарит написал 28.0576 против вчерашних 28.0096.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Іпорт ожив?

Да Только это связано не с ростом торговли , а с подорожанием Розница закупалась перед подорожанием , а сейчас импортеры пополняют склады
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:58

  Captain Obvious написав:Чёт как-то быстро сдулись.
Раздумывал па.20 ливануть.
А как же рiкета.

Ракеты не будет - будет монгольфьер...
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:03

  холява написав:
  Captain Obvious написав:
  Captain Obvious написав:Чёт как-то быстро сдулись.
Раздумывал па.20 ливануть.
А как же рiкета.


А разве у тех людей сегодня день открытых дверей в сумасшедшем доме?


Здравствуйте .
Во первых , в психоневрологическом диспансере ,во вторых, таких дней не бывает .
В третьих ,... даже Уважаемый Сибарит написал 28.0576 против вчерашних 28.0096.


Пока ё.рашка не мнет гусеницами украинскую землю дальше границ донбаса гривне до конца лета ничего не угрожает.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:07

Нагнетают, с*кины дети

Эскалация конфликта между Россией и Украиной грозит обернуться ростом цен на продовольствие в мировом масштабе. Россия закрыла для военных кораблей Керченский пролив, который соединяет Черное море с Азовским, и если такое ограничение затронет коммерческие суда, то это станет серьезной проблемой для Украины, отмечает сиднейский аналитик Rabobank по зерновым и масличным Денис Вознесенский.

На Азове расположены два украинских порта: Мириуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% всей мощности Украины по экспорту зерна. Однако больший риск заключается в том, что конфликт может перекинуться и на другие области Украины, включая юго-запад, где находятся основные экспортные терминалы страны, отмечает эксперт. В этом случае последствия конфликта станут глобальными.

По данным Rabobank, доля Украины в мировом экспорте пшеницы и ячменя составляет 10% и 16% соответственно. Поэтому возможные перебои с поставками приведут к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которому способствует сокращение предложения, обусловленное плохой погодой, и усиление спроса со стороны Китая.

Если эскалация конфликта между Москвой и Киевом повлечет наложение на Россию, которая является ведущим мировым экспортером пшеницы, дополнительных санкций, то это сильно подстегнет продовольственную инфляцию в мировых масштабах.

Цены на пшеницу в регионе растут вместе с мировыми бенчмарками: за последние две недели июльские фьючерсы на черноморскую пшеницу выросли примерно на 10%, а аналогичный чикагский бенчмарк — на 8%.

Австралия внимательно следит на развитием ситуации и планирует в этом сезоне стать ведущим мировым экспортером ячменя и пшеницы, украинская пшеница конкурирует с австралийской на рынках Индонезии, Бангладеш, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи.

«Если ситуация с Керченским проливом нарушит экспорт пшеницы, то ее транспортировка в ближайший доступный порт будет стоить дополнительные $26,40 за тонну (автоперевозка) или $15,80 за тонну (ж/д). Это приведет к дальнейшему росту цен»
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:21

  prodigy написав:Эскалация конфликта между Россией и Украиной грозит обернуться ростом цен на продовольствие в мировом масштабе. Россия закрыла для военных кораблей Керченский пролив, который соединяет Черное море с Азовским, и если такое ограничение затронет коммерческие суда, то это станет серьезной проблемой для Украины, отмечает сиднейский аналитик Rabobank по зерновым и масличным Денис Вознесенский.

На Азове расположены два украинских порта: Мириуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% всей мощности Украины по экспорту зерна. Однако больший риск заключается в том, что конфликт может перекинуться и на другие области Украины, включая юго-запад, где находятся основные экспортные терминалы страны, отмечает эксперт. В этом случае последствия конфликта станут глобальными.

По данным Rabobank, доля Украины в мировом экспорте пшеницы и ячменя составляет 10% и 16% соответственно. Поэтому возможные перебои с поставками приведут к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которому способствует сокращение предложения, обусловленное плохой погодой, и усиление спроса со стороны Китая.

Если эскалация конфликта между Москвой и Киевом повлечет наложение на Россию, которая является ведущим мировым экспортером пшеницы, дополнительных санкций, то это сильно подстегнет продовольственную инфляцию в мировых масштабах.

Цены на пшеницу в регионе растут вместе с мировыми бенчмарками: за последние две недели июльские фьючерсы на черноморскую пшеницу выросли примерно на 10%, а аналогичный чикагский бенчмарк — на 8%.

Австралия внимательно следит на развитием ситуации и планирует в этом сезоне стать ведущим мировым экспортером ячменя и пшеницы, украинская пшеница конкурирует с австралийской на рынках Индонезии, Бангладеш, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи.

«Если ситуация с Керченским проливом нарушит экспорт пшеницы, то ее транспортировка в ближайший доступный порт будет стоить дополнительные $26,40 за тонну (автоперевозка) или $15,80 за тонну (ж/д). Это приведет к дальнейшему росту цен»


Вывод?
Мир сам себе роет яму, что не приструнил всратую рашку. 🤷🏼‍♀️
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:25

  sergikkc007 написав:Думаю, що більшість людей на поточний момент визнає, що більш ймовірних подальший рух до 29,00 ніж до 27,00 :)

Аналітики Nordea з вами згодні і прогнозують 29 до кінці року
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Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:29

Межбанк: доллар неожиданно взлетел

Среда на валютном рынке прошла даже более динамично и импульсивно, чем этого ожидали как сами участники торгов, так и аналитики.

При достаточно спокойном старте с уровня 28,00/28,02 гривен за доллар – к обеду курс профессионально “разогрели” до пиковых уровней 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро опустили до 28,065/28,09 к концу дня. Причем, последние сделки проходили и ниже этого значения. Спекулянты и крупные продавцы создали искусственный дефицит валюты в середине дня и неплохо на этом заработали. Проиграли, как всегда, покупатели с менее стойкими нервами. А происходящее в середине сессии можно смело назвать настоящими курсовыми ралли.

Нацбанк на рынок не выходил, хотя ближе к обеду многие слишком впечатлительные клиенты уже постоянно говорили о том, что регулятору явно пора появиться на межбанке с интервенцией.

В итоге, за день доллар вырос почти на 7 копеек – с 28,00/28,02 до 28,065/28,09 гривен. А больше всего заработали те из спекулянтов, кто в начале сессии купил доллар по 28,02 гривен и затем продал его на пике цен по 28,165 гривен.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар спокойно остановился на отметке 28,01/28,025. Но затем всем дилерам стало очень, мягко говоря, нескучно и весело. К 12 часам спрос стремительно вырос, а покупатели и спекулянты решили не скромничать и очень быстро задрали котировки до 28,04/28,06 на 12:00 и до 28,125/28,145 к обеду. Некоторые сделки самые нервные покупатели даже закрыли по 28,165 гривен.

Перед самым обедом часть крупных продавцов решили, что пик по “разогреву” курса достигнут и вышли с основными объемами продажи. Это стабилизировало котировки в пределах 28,125/28,145 до 14 часов и снизило их до 28,10/28,125 к 15:00 и до 28,065/28,085 к 16:00. Теперь уже оживились оставшиеся покупатели, которые посчитали, что возможное “дно” достигнуто и вышли с единичными покупками на небольшие суммы. Продавцы быстро сориентировались и смогли опять чуть подтянуть курс до уровня 28,065/28,09 гривен за доллар к концу сессии.

Судя по настрою рынка, “перетягивание курсового каната” продлится и завтра, что сулит неплохие заработки как спекулянтам, так и наиболее стойким как из покупателей, так и из продавцов.

Главные события 21 апреля на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,00/28,02 гривен в начале быстро вырос до пиковых 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро просел до 28,065/28,09 к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0229 гривен, а официальный курс на 22 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0576 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:30

  sequence написав:
  fin написав:.. Он же осведомлен, что в Украине к нему лояльны не больше 5-8% населения. А 95% его НЕНАВИДЯТ. Это без шансов. Если бы хотя бы 30-40%.
так можно дорассуждаться до того, чтобы отдать ту часть восточной Украины, что вполне лояльна и ненавидит как раз другую сторону.

Де-факто так в конечном итоге и произойдет.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:55

  sergikkc007 написав:також звернув на це увагу - в банках по 28.20...а в обмінці щойно прикупив трішки по 28.05 - радий як слон :)


Во-первых, уже завтра радость может развеяться, как дым.
Во-вторых, не надо грешить на банки - Укргаз целый день продавал 28,05 офф-лайн и 28,03 он-лайн.
kluychkooleg
 
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