Эскалация конфликта между Россией и Украиной грозит обернуться ростом цен на продовольствие в мировом масштабе. Россия закрыла для военных кораблей Керченский пролив, который соединяет Черное море с Азовским, и если такое ограничение затронет коммерческие суда, то это станет серьезной проблемой для Украины, отмечает сиднейский аналитик Rabobank по зерновым и масличным Денис Вознесенский.
На Азове расположены два украинских порта: Мириуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% всей мощности Украины по экспорту зерна. Однако больший риск заключается в том, что конфликт может перекинуться и на другие области Украины, включая юго-запад, где находятся основные экспортные терминалы страны, отмечает эксперт. В этом случае последствия конфликта станут глобальными.
По данным Rabobank, доля Украины в мировом экспорте пшеницы и ячменя составляет 10% и 16% соответственно. Поэтому возможные перебои с поставками приведут к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которому способствует сокращение предложения, обусловленное плохой погодой, и усиление спроса со стороны Китая.
Если эскалация конфликта между Москвой и Киевом повлечет наложение на Россию, которая является ведущим мировым экспортером пшеницы, дополнительных санкций, то это сильно подстегнет продовольственную инфляцию в мировых масштабах.
Цены на пшеницу в регионе растут вместе с мировыми бенчмарками: за последние две недели июльские фьючерсы на черноморскую пшеницу выросли примерно на 10%, а аналогичный чикагский бенчмарк — на 8%.
Австралия внимательно следит на развитием ситуации и планирует в этом сезоне стать ведущим мировым экспортером ячменя и пшеницы, украинская пшеница конкурирует с австралийской на рынках Индонезии, Бангладеш, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи.
«Если ситуация с Керченским проливом нарушит экспорт пшеницы, то ее транспортировка в ближайший доступный порт будет стоить дополнительные $26,40 за тонну (автоперевозка) или $15,80 за тонну (ж/д). Это приведет к дальнейшему росту цен»
prodigy написав:Эскалация конфликта между Россией и Украиной грозит обернуться ростом цен на продовольствие в мировом масштабе. Россия закрыла для военных кораблей Керченский пролив, который соединяет Черное море с Азовским, и если такое ограничение затронет коммерческие суда, то это станет серьезной проблемой для Украины, отмечает сиднейский аналитик Rabobank по зерновым и масличным Денис Вознесенский.
На Азове расположены два украинских порта: Мириуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% всей мощности Украины по экспорту зерна. Однако больший риск заключается в том, что конфликт может перекинуться и на другие области Украины, включая юго-запад, где находятся основные экспортные терминалы страны, отмечает эксперт. В этом случае последствия конфликта станут глобальными.
По данным Rabobank, доля Украины в мировом экспорте пшеницы и ячменя составляет 10% и 16% соответственно. Поэтому возможные перебои с поставками приведут к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которому способствует сокращение предложения, обусловленное плохой погодой, и усиление спроса со стороны Китая.
Если эскалация конфликта между Москвой и Киевом повлечет наложение на Россию, которая является ведущим мировым экспортером пшеницы, дополнительных санкций, то это сильно подстегнет продовольственную инфляцию в мировых масштабах.
Цены на пшеницу в регионе растут вместе с мировыми бенчмарками: за последние две недели июльские фьючерсы на черноморскую пшеницу выросли примерно на 10%, а аналогичный чикагский бенчмарк — на 8%.
Австралия внимательно следит на развитием ситуации и планирует в этом сезоне стать ведущим мировым экспортером ячменя и пшеницы, украинская пшеница конкурирует с австралийской на рынках Индонезии, Бангладеш, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи.
«Если ситуация с Керченским проливом нарушит экспорт пшеницы, то ее транспортировка в ближайший доступный порт будет стоить дополнительные $26,40 за тонну (автоперевозка) или $15,80 за тонну (ж/д). Это приведет к дальнейшему росту цен»
Вывод? Мир сам себе роет яму, что не приструнил всратую рашку. 🤷🏼♀️
Среда на валютном рынке прошла даже более динамично и импульсивно, чем этого ожидали как сами участники торгов, так и аналитики.
При достаточно спокойном старте с уровня 28,00/28,02 гривен за доллар – к обеду курс профессионально “разогрели” до пиковых уровней 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро опустили до 28,065/28,09 к концу дня. Причем, последние сделки проходили и ниже этого значения. Спекулянты и крупные продавцы создали искусственный дефицит валюты в середине дня и неплохо на этом заработали. Проиграли, как всегда, покупатели с менее стойкими нервами. А происходящее в середине сессии можно смело назвать настоящими курсовыми ралли.
Нацбанк на рынок не выходил, хотя ближе к обеду многие слишком впечатлительные клиенты уже постоянно говорили о том, что регулятору явно пора появиться на межбанке с интервенцией.
В итоге, за день доллар вырос почти на 7 копеек – с 28,00/28,02 до 28,065/28,09 гривен. А больше всего заработали те из спекулянтов, кто в начале сессии купил доллар по 28,02 гривен и затем продал его на пике цен по 28,165 гривен.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар спокойно остановился на отметке 28,01/28,025. Но затем всем дилерам стало очень, мягко говоря, нескучно и весело. К 12 часам спрос стремительно вырос, а покупатели и спекулянты решили не скромничать и очень быстро задрали котировки до 28,04/28,06 на 12:00 и до 28,125/28,145 к обеду. Некоторые сделки самые нервные покупатели даже закрыли по 28,165 гривен.
Перед самым обедом часть крупных продавцов решили, что пик по “разогреву” курса достигнут и вышли с основными объемами продажи. Это стабилизировало котировки в пределах 28,125/28,145 до 14 часов и снизило их до 28,10/28,125 к 15:00 и до 28,065/28,085 к 16:00. Теперь уже оживились оставшиеся покупатели, которые посчитали, что возможное “дно” достигнуто и вышли с единичными покупками на небольшие суммы. Продавцы быстро сориентировались и смогли опять чуть подтянуть курс до уровня 28,065/28,09 гривен за доллар к концу сессии.
Судя по настрою рынка, “перетягивание курсового каната” продлится и завтра, что сулит неплохие заработки как спекулянтам, так и наиболее стойким как из покупателей, так и из продавцов.
Главные события 21 апреля на валютном рынке:
Доллар с утренних 28,00/28,02 гривен в начале быстро вырос до пиковых 28,14/28,165 гривен, а затем также быстро просел до 28,065/28,09 к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0229 гривен, а официальный курс на 22 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0576 гривен за доллар.