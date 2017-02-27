Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут. Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.
Вот здесь https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart закрылись 28,1052 в 17:56:30. Правда, я не совсем понимаю, что это за торговля и где после закрытия МБ? Кто в курсе? Или этот график отражает не МБ, а тогда что? Гривня торгуется на Форексе? Но почему тогда график так тесно увязан с графиком МБ?