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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7631763276337634

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:58

  fler написав:Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.


Это был Ротенберг или еще кто поближе к Пуйлу, знающий всё про тараканы в его голове?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08

Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут.
Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:13

Искатель

Вот здесь https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart закрылись 28,1052 в 17:56:30.
Правда, я не совсем понимаю, что это за торговля и где после закрытия МБ?
Кто в курсе? Или этот график отражает не МБ, а тогда что?
Гривня торгуется на Форексе? Но почему тогда график так тесно увязан с графиком МБ?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Гривня торгуется на Форексе?
смешно)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:57

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Гривня торгуется на Форексе?
смешно)


Что и где тогда торгуется до 18:00?
Межбанк закрывается в 16:00.
Что это за котировки от 16 до 18?
kluychkooleg
 
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