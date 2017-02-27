Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут. Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.
Вот здесь https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart закрылись 28,1052 в 17:56:30. Правда, я не совсем понимаю, что это за торговля и где после закрытия МБ? Кто в курсе? Или этот график отражает не МБ, а тогда что? Гривня торгуется на Форексе? Но почему тогда график так тесно увязан с графиком МБ?
s0v7a написав:на початок травня маємо 30144,5 млн. грн. на єдиному казначейському рахунку. ................ колонка 22, якщо порахувати видатки за квітень маємо 28201,05 млн. грн.
І що ж ми маємо на момент 30144,5-28201,05=1943,45 млн.грн. Де далі брати гроші Зін???
Начнем с того, что май еще не наступил НБУ двадцаточку подкинул, это в анализ ликвидности не попадает, из своей "прибыли". Если темпы расходов сохранятся, как раз дотянем до уплаты квартальных налогов.
Вітаю, Сибарите.
Так, вибачаюсь, помилився, писав за поточний місяць - квітень!
s0v7a написав:Цікаво те, що Ви тільки на це відреагували!
Виходить все інше Ви мовчазно підримали?
Если считать, что я поддерживаю все, на что не реагирую, мне можно будет дистанционно диагностировать шизофрению (плюрализм мнений в одной голове) Я отреагировал на вопрос, на который можно ответить хоть сколь-нибудь аргументировано.