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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7632763376347635

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49

  fler написав:Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.

Так и аннексия Крыма была невыгодна РФ
И захват Донбасса, тоже был невыгоден

Однако, аннексия Крыма и захват Донбасса произошли

Поэтому, аргументация - так себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:58

  Искатель написав:Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут.
Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.

тут главное понимать, что означает термин "ракета" у местных ракетчиков :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:03

  чик написав:
  Starikan написав:Де-факто так в конечном итоге и произойдет.

и виноват буде канечно путин, а не постмайдановская политика властных структур идущих на поводу у меньшинства населения страны.

ну, в большей степени, да. если меня кто-нибудь застрелит. то что я буду виноват, что вышел без бронежилета? и даже если я вышел из блиндажа --это не уменьшает вину стрелявшего
clash
 
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