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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49
fler написав:
Только вчера обсуждала этот вопрос с одним своим другом, влиятельным бизнесменом. Сказал, что сейчас вторжения ожидать не надо. РФ это не выгодно.
Так и аннексия Крыма была невыгодна РФ
И захват Донбасса, тоже был невыгоден
Однако, аннексия Крыма и захват Донбасса произошли
Поэтому, аргументация - так себе
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pesikot
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:58
Искатель написав:
Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут.
Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.
тут главное понимать, что означает термин "ракета" у местных ракетчиков
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clash
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:03
чик написав: Starikan написав:
Де-факто так в конечном итоге и произойдет.
и виноват буде канечно путин, а не постмайдановская политика властных структур идущих на поводу у меньшинства населения страны.
ну, в большей степени, да. если меня кто-нибудь застрелит. то что я буду виноват, что вышел без бронежилета? и даже если я вышел из блиндажа --это не уменьшает вину стрелявшего
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