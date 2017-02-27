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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7632763376347635

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.msn.com/en-xl/europe/europe ... li=BBKxOg5
Ukraine crisis may be Putin's test for the Biden administration
Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".
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Востаннє редагувалось yama в Сер 21 кві, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:20

Доллары сегодня обменки в Николаеве продавали по 28,15.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:32

  fler написав:
П.С. Доллары сегодня обменки в Николаеве продавали по 28,15.


https://money24.kharkov.ua/ - Харьков 28.05 на момент.
По Путлеру - он не экономическими категориями мыслит, ему империю восстанавливать надо.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:48

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Цікаво те, що Ви тільки на це відреагували!

Виходить все інше Ви мовчазно підримали?

Если считать, что я поддерживаю все, на что не реагирую, мне можно будет дистанционно диагностировать шизофрению (плюрализм мнений в одной голове) :)
Я отреагировал на вопрос, на который можно ответить хоть сколь-нибудь аргументировано.


Сибарите!

Зрозуміло, Ви тільки з аргументацією.

Будь, ласка, розтлумачте мені на яких рахунках і де накоплюється прибуток НБУ, що його можливо перерахувати у Казначейство, поза загальним балансом ліквідності.

Це ж сталося згідно Вашої аргументації в попередньому пості?

Вибачте мені, но я дійсно не розумію, в НБУ є свій баланс, і то є баланс ще однієї додаткової ліквідності, що не входить сюди https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx?

І чи то не є прямий вкид незабезпечених грошей НБУ? Де можна подивитись той баланс НБУ?

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:56

clash
я о том, шо страна может разделиться без всяких нападений извне, если свои же будут и дальше не считаться с мнением большинства населения. постил на полит и короновирусной ветке интервью доктора комаровского, со взглядом которого на то шо происходит в стране полностью согласен, за шо был облаян русской свиньёй и т.п. правда на этот раз модераторы удалили пост хама - это мягко выражаясь :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:07

s0v7a
Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни"
Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают.
Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты.
Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций.
Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.

И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:28

  Сибарит написав:s0v7a
Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни"
Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают.
Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты.
Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций.
Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.

И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.


Сибарите, дякую!
Здається я розумію те, що Ви написали.

Дійсно НБУ банк банків і він випускає чи виймає гроші з оббігу. І то є його функція. І таки так, НБУ не є прибутковою організацією, бо він є регулятор.

І таки так, під прибутком НБУ, як Ви написали "прибылью НБУ подразумевают" всього навсього натякають, так красиве словцо, бо то є справжня пряма емісія!

Негативно відноситись може і не треба до емісії, но тільки не в той час коли є така шалена залишкова ліквідність в банківській системі, і, як я показав в першому пості і, здається, аргументовано, що ці гроші пішли на готівковий ринок, що підтримало розквіт інфляції!!! А НБУ як регулятор навіть не перекрив обліковою ставкою останній ріст цін!!! А Ви чомусь цього аргументування не побачили! І мені за це прикро...

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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