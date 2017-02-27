Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".
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Востаннє редагувалось yama в Сер 21 кві, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a написав:Цікаво те, що Ви тільки на це відреагували!
Виходить все інше Ви мовчазно підримали?
Если считать, что я поддерживаю все, на что не реагирую, мне можно будет дистанционно диагностировать шизофрению (плюрализм мнений в одной голове) Я отреагировал на вопрос, на который можно ответить хоть сколь-нибудь аргументировано.
Сибарите!
Зрозуміло, Ви тільки з аргументацією.
Будь, ласка, розтлумачте мені на яких рахунках і де накоплюється прибуток НБУ, що його можливо перерахувати у Казначейство, поза загальним балансом ліквідності.
Це ж сталося згідно Вашої аргументації в попередньому пості?
clash я о том, шо страна может разделиться без всяких нападений извне, если свои же будут и дальше не считаться с мнением большинства населения. постил на полит и короновирусной ветке интервью доктора комаровского, со взглядом которого на то шо происходит в стране полностью согласен, за шо был облаян русской свиньёй и т.п. правда на этот раз модераторы удалили пост хама - это мягко выражаясь
s0v7a Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни" Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают. Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты. Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций. Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.
И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.
Сибарит написав:s0v7a Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни" Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают. Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты. Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций. Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.
И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.
Сибарите, дякую! Здається я розумію те, що Ви написали.
Дійсно НБУ банк банків і він випускає чи виймає гроші з оббігу. І то є його функція. І таки так, НБУ не є прибутковою організацією, бо він є регулятор.
І таки так, під прибутком НБУ, як Ви написали "прибылью НБУ подразумевают" всього навсього натякають, так красиве словцо, бо то є справжня пряма емісія!
Негативно відноситись може і не треба до емісії, но тільки не в той час коли є така шалена залишкова ліквідність в банківській системі, і, як я показав в першому пості і, здається, аргументовано, що ці гроші пішли на готівковий ринок, що підтримало розквіт інфляції!!! А НБУ як регулятор навіть не перекрив обліковою ставкою останній ріст цін!!! А Ви чомусь цього аргументування не побачили! І мені за це прикро...