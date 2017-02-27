Додано: Сер 21 кві, 2021 22:07

s0v7a

Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни"

Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают.

Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты.

Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций.

Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.



И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.