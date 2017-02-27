Додано: Сер 21 кві, 2021 23:22

Я изо всех сил пытаюсь не накалять градус дискуссии, поскольку Вы начнете нервничатьВы почему-то не обратили внимания на то, что эта эмиссия - возврат в экономику изъятых из нее денег.Избыточную ликвидность НБУ вполне успешно изымает из оборота при помощи депосертификатов. В обращении находится то количество денег, которые могут обращаться.В последнее время действительно есть большой переток в наличку связанный, по всей видимости, с информационным фоном, однако нельзя непосредственно связать его с расходами казначейства. И уж тем более нельзя его связать с поступлением из НБУ в казначейство, которое произошло после основной волны обналички.Влияние этого фактора на инфляцию также не очевидно. При нынешнем уровне безналичной оплаты для повышения спроса наличные уже не очень и нужны. Излишек, учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении, что снизит давление спроса на цены.В условиях, когда оборот денег в свободной части экономики затруднен, эмиссия в направлении бюджета вполне оправдана. Эти деньги не зависнут надолго, а пойдут дальше, это движение хоть как-то поддержит экономику. Да они пройдут не очень длинный путь до оседания в банках и вывода их из оборота через депосертификаты, но хоть что-то.Что же касается учетной ставки, она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости. Я только приветствую тот факт, что НБУ не пытается держать целевой уровень инфляции так же жестко, как когда-то держали курс, а ищет компромисс между этой целью и состоянием экономики. Жесткая монетарная политика - это тушение пожара. А при тушении пожара, как известно, часто ущерб от воды больше, чем от огня.