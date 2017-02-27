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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7633763476357636

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 00:09

  Сибарит написав:s0v7a
Я изо всех сил пытаюсь не накалять градус дискуссии, поскольку Вы начнете нервничать :)

Вы почему-то не обратили внимания на то, что эта эмиссия - возврат в экономику изъятых из нее денег.

Избыточную ликвидность НБУ вполне успешно изымает из оборота при помощи депосертификатов. В обращении находится то количество денег, которые могут обращаться.
...
При нынешнем уровне безналичной оплаты для повышения спроса наличные уже не очень и нужны. Излишек, учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении, что снизит давление спроса на цены.

В условиях, когда оборот денег в свободной части экономики затруднен, эмиссия в направлении бюджета вполне оправдана. Эти деньги не зависнут надолго, а пойдут дальше, это движение хоть как-то поддержит экономику. Да они пройдут не очень длинный путь до оседания в банках и вывода их из оборота через депосертификаты, но хоть что-то.

Что же касается учетной ставки, она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости.
...


Сибарите, дякую!

Я холерік і дійсно швидко запалююсь :-(

І Ви будь ласка не звертайте увагу не мою деяку різкість. Я бистро відхожу :-)

Зверху донизу.

А навіщо їх повертати в економіку? І навіщо їх було з самого початку додавати, щоб поробити таку велику залишкову ліквідність? (До другого Вашого абзацу)

Мабуть для того, щоб регулювати нацбанківськими депосертифікатами за рахунок відсотків за якими ще збільшувати пряму емісію. (До третього Вашого абзацу)

В пятому і четвертому абзацах виделив те, де Ви протиречите собі самому то "Эти деньги не зависнут надолго", та супротив "учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении". І що то за якийсь особливий "характер волны обналичивания"?

І останній шостий абзац. Чому "она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости."? Адже так гроші втрачають їх другу функцію - накопичувальну. З таким підходом як Ви зможете забезпечити накопичувальну систему пенсій? Це путь в НЄОРАБСТВО в якому люди мають увесь час працювати і проводити старість у злиднях! Що ми і маємо!!! І якщо можно, дайте посилання, можно і на тематичну літературу, на те, які там таки діють залежності облікової ставки, інфляції і її таргетування :roll:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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  #<1 ... 7633763476357636
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