Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".
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Востаннє редагувалось yama в Сер 21 кві, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a написав:Цікаво те, що Ви тільки на це відреагували!
Виходить все інше Ви мовчазно підримали?
Если считать, что я поддерживаю все, на что не реагирую, мне можно будет дистанционно диагностировать шизофрению (плюрализм мнений в одной голове) Я отреагировал на вопрос, на который можно ответить хоть сколь-нибудь аргументировано.
Сибарите!
Зрозуміло, Ви тільки з аргументацією.
Будь, ласка, розтлумачте мені на яких рахунках і де накоплюється прибуток НБУ, що його можливо перерахувати у Казначейство, поза загальним балансом ліквідності.
Це ж сталося згідно Вашої аргументації в попередньому пості?
s0v7a Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни" Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают. Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты. Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций. Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.
И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.
Сибарит написав:s0v7a Начнем с заголовка таблицы: "Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни" Если очень грубо, все деньги, которые есть в обращении, учитываются в НБУ. На коррсчетах учитываются деньги в банках, отдельно учитываются деньги в казначействе, которое можно считать особым банком для государственных денег. Поскольку НБУ является эмитентом, все вышедшие из НБУ деньги можно считать эмиссией, а поступившие в НБУ деньги можно считать выведенными из оборота. Когда деньги двигаются между казначейством и НБУ, они в анализ ликвидности банковской системы, естественно, не попадают. Балансы эмитированных и изъятых из оборота денег НБУ, конечно, ведет, но публикации этих балансов в явном виде я не встречал. Можно ориентироваться на денежные агрегаты. Насколько я понимаю, под прибылью НБУ подразумевают, например, изъятие из оборота денег в виде процентов по кредитам и прочих подобных операций. Т.о. перечисление "прибыли НБУ" в бюджет является эмиссией, но вряд ли ее уместно назвать необеспеченной - это возвращение в оборот денег, которые были изъяты.
И не стоит так уж негативно относиться к эмиссии. Это совершенно необходимое действие, от которого не может себе позволить отказаться ни один центробанк мира.
Сибарите, дякую! Здається я розумію те, що Ви написали.
Дійсно НБУ банк банків і він випускає чи виймає гроші з оббігу. І то є його функція. І таки так, НБУ не є прибутковою організацією, бо він є регулятор.
І таки так, під прибутком НБУ, як Ви написали "прибылью НБУ подразумевают" всього навсього натякають, так красиве словцо, бо то є справжня пряма емісія!
Негативно відноситись може і не треба до емісії, но тільки не в той час коли є така шалена залишкова ліквідність в банківській системі, і, як я показав в першому пості і, здається, аргументовано, що ці гроші пішли на готівковий ринок, що підтримало розквіт інфляції!!! А НБУ як регулятор навіть не перекрив обліковою ставкою останній ріст цін!!! А Ви чомусь цього аргументування не побачили! І мені за це прикро...
s0v7a Я изо всех сил пытаюсь не накалять градус дискуссии, поскольку Вы начнете нервничать Вы почему-то не обратили внимания на то, что эта эмиссия - возврат в экономику изъятых из нее денег. Избыточную ликвидность НБУ вполне успешно изымает из оборота при помощи депосертификатов. В обращении находится то количество денег, которые могут обращаться. В последнее время действительно есть большой переток в наличку связанный, по всей видимости, с информационным фоном, однако нельзя непосредственно связать его с расходами казначейства. И уж тем более нельзя его связать с поступлением из НБУ в казначейство, которое произошло после основной волны обналички. Влияние этого фактора на инфляцию также не очевидно. При нынешнем уровне безналичной оплаты для повышения спроса наличные уже не очень и нужны. Излишек, учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении, что снизит давление спроса на цены. В условиях, когда оборот денег в свободной части экономики затруднен, эмиссия в направлении бюджета вполне оправдана. Эти деньги не зависнут надолго, а пойдут дальше, это движение хоть как-то поддержит экономику. Да они пройдут не очень длинный путь до оседания в банках и вывода их из оборота через депосертификаты, но хоть что-то.
Что же касается учетной ставки, она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости. Я только приветствую тот факт, что НБУ не пытается держать целевой уровень инфляции так же жестко, как когда-то держали курс, а ищет компромисс между этой целью и состоянием экономики. Жесткая монетарная политика - это тушение пожара. А при тушении пожара, как известно, часто ущерб от воды больше, чем от огня.
Сибарит написав:s0v7a Я изо всех сил пытаюсь не накалять градус дискуссии, поскольку Вы начнете нервничать
Вы почему-то не обратили внимания на то, что эта эмиссия - возврат в экономику изъятых из нее денег.
Избыточную ликвидность НБУ вполне успешно изымает из оборота при помощи депосертификатов. В обращении находится то количество денег, которые могут обращаться. ... При нынешнем уровне безналичной оплаты для повышения спроса наличные уже не очень и нужны. Излишек, учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении, что снизит давление спроса на цены.
В условиях, когда оборот денег в свободной части экономики затруднен, эмиссия в направлении бюджета вполне оправдана. Эти деньги не зависнут надолго, а пойдут дальше, это движение хоть как-то поддержит экономику. Да они пройдут не очень длинный путь до оседания в банках и вывода их из оборота через депосертификаты, но хоть что-то.
Что же касается учетной ставки, она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости. ...
Сибарите, дякую!
Я холерік і дійсно швидко запалююсь
І Ви будь ласка не звертайте увагу не мою деяку різкість. Я бистро відхожу
Зверху донизу.
А навіщо їх повертати в економіку? І навіщо їх було з самого початку додавати, щоб поробити таку велику залишкову ліквідність? (До другого Вашого абзацу)
Мабуть для того, щоб регулювати нацбанківськими депосертифікатами за рахунок відсотків за якими ще збільшувати пряму емісію. (До третього Вашого абзацу)
В пятому і четвертому абзацах виделив те, де Ви протиречите собі самому то "Эти деньги не зависнут надолго", та супротив "учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении". І що то за якийсь особливий "характер волны обналичивания"?
І останній шостий абзац. Чому "она не должна покрывать инфляцию. Тут действуют несколько более сложные зависимости."? Адже так гроші втрачають їх другу функцію - накопичувальну. З таким підходом як Ви зможете забезпечити накопичувальну систему пенсій? Це путь в НЄОРАБСТВО в якому люди мають увесь час працювати і проводити старість у злиднях! Що ми і маємо!!! І якщо можно, дайте посилання, можно і на тематичну літературу, на те, які там таки діють залежності облікової ставки, інфляції і її таргетування