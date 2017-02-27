Додано: Чет 22 кві, 2021 08:27

yama написав: https://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/ukraine-crisis-may-be-putins-test-for-the-biden-administration/ar-BB1fTqrP?ocid=iehp&li=BBKxOg5

Ukraine crisis may be Putin's test for the Biden administration Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією". google translate https://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/ukraine-crisis-may-be-putins-test-for-the-biden-administration/ar-BB1fTqrP?ocid=iehp&li=BBKxOg5Ukraine crisis may be Putin's test for the Biden administrationgoogle translate

я позавчера написал чётко причины по которым захвата Украины (армией рф) не будет. Почему то удалили хотя это имеет такое же влияние на курс как и эмиссия. Зачем всё это делается? На полит.аренде вот-вот должен появится некий "миротворец" который всё разрулит, и за которого нарот проголосует на следующих выборах (вывод что у нас могут выбрать кого угодно - сделан, скорее всего это будет новая в политике фигура). С Зелей путин больше общаться не будет, а кто будет миротворец мы скоро узнаем. Он поедет в мск и обовсём договорится.