yama написав:

Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".

