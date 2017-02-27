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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7633763476357636

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
26
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:52

  andrein написав:Подорожания доллара в Украине не будет, но это не окажет никакого влияния на дальнейшее подорожание подсолнечного масла. :)


масло идет своей дорогой в капитализм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:27

  yama написав:https://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/ukraine-crisis-may-be-putins-test-for-the-biden-administration/ar-BB1fTqrP?ocid=iehp&li=BBKxOg5
Ukraine crisis may be Putin's test for the Biden administration
Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".
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я позавчера написал чётко причины по которым захвата Украины (армией рф) не будет. Почему то удалили хотя это имеет такое же влияние на курс как и эмиссия. Зачем всё это делается? На полит.аренде вот-вот должен появится некий "миротворец" который всё разрулит, и за которого нарот проголосует на следующих выборах (вывод что у нас могут выбрать кого угодно - сделан, скорее всего это будет новая в политике фигура). С Зелей путин больше общаться не будет, а кто будет миротворец мы скоро узнаем. Он поедет в мск и обовсём договорится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:01

  vitaliian написав:
  yama написав:https://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/ukraine-crisis-may-be-putins-test-for-the-biden-administration/ar-BB1fTqrP?ocid=iehp&li=BBKxOg5
Ukraine crisis may be Putin's test for the Biden administration
Мало аналітиків прогнозують втручання Росії в Україну, так само, як мало хто передбачав анексію Криму, поки не стало занадто пізно. Однак варто запитати, яку ціну заплатила Москва за свої попередні акти агресії, і чи не завадить це Путіну діяти знову. Тодішній віце-президент Байден був головним учасником реакції адміністрації Обами на Крим у 2014 році, коли він заявив: "Поки Росія продовжує цей темний шлях, вони будуть стикатися зі зростаючою політичною та економічною ізоляцією".
google translate

я позавчера написал чётко причины по которым захвата Украины (армией рф) не будет. Почему то удалили хотя это имеет такое же влияние на курс как и эмиссия. Зачем всё это делается? На полит.аренде вот-вот должен появится некий "миротворец" который всё разрулит, и за которого нарот проголосует на следующих выборах (вывод что у нас могут выбрать кого угодно - сделан, скорее всего это будет новая в политике фигура). С Зелей путин больше общаться не будет, а кто будет миротворец мы скоро узнаем. Он поедет в мск и обовсём договорится.

Вы и правда думаете что народ на это купится, и это не сыграет ему больше в негатив чем позитив? Вон Зеля на Донбассе стрелу забил, на украинском Донбассе, так его опять с говном мешают, опять плохой. Так что про поездку в Москву это вы загнули. Не быть такому никогда, иначе это будет политический труп.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:04

  vitaliian написав:На полит.аренде вот-вот должен появится некий "миротворец" который всё разрулит, и за которого нарот проголосует на следующих выборах (вывод что у нас могут выбрать кого угодно - сделан, скорее всего это будет новая в политике фигура). С Зелей путин больше общаться не будет, а кто будет миротворец мы скоро узнаем. Он поедет в мск и обовсём договорится.


На ум приходит Мертвечук. Договориться с Путлером можно только капитулировав.
По валюте - пока посматриваем вверх, но очень вяло, банки и обменки не сильно ведутся, онлайн-банки растянули спред, только ТАС честно держит свой спред в 10 коп. -28,00 - 28,10.
Укргаз поднял продажу со вчерашних 28,03 до 28,13, держался до утра.
Пока в сильный рост никто не верит.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Не быть такому никогда, иначе это будет политический труп.
любой топ-политик в Украине потенциально политический труп.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:09

  prodigy написав:Captain Obvious
с 1938г глобально нет изменений, Меркель/Макрон/Зе без яиц, остается заглянуть в налитые кровью глаза зверя и попытаться увидеть там мир

треба продати трохі валюти до Великодня (посля 25квітня на прийом буде на більше 27,80/85)

А с яйцами кто ? Господин "Жмуруку" ?
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:10

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:На полит.аренде вот-вот должен появится некий "миротворец" который всё разрулит, и за которого нарот проголосует на следующих выборах (вывод что у нас могут выбрать кого угодно - сделан, скорее всего это будет новая в политике фигура). С Зелей путин больше общаться не будет, а кто будет миротворец мы скоро узнаем. Он поедет в мск и обовсём договорится.


На ум приходит Мертвечук. Договориться с Путлером можно только капитулировав.
По валюте - пока посматриваем вверх, но очень вяло, банки и обменки не сильно ведутся, онлайн-банки растянули спред, только ТАС честно держит свой спред в 10 коп. -28,00 - 28,10.
Укргаз поднял продажу со вчерашних 28,03 до 28,13, держался до утра.
Пока в сильный рост никто не верит.


продаете по 28 в тазе или опять будете жалеть потом что не слили утром ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:12

  alex10 написав:
  prodigy написав:Captain Obvious
с 1938г глобально нет изменений, Меркель/Макрон/Зе без яиц, остается заглянуть в налитые кровью глаза зверя и попытаться увидеть там мир

треба продати трохі валюти до Великодня (посля 25квітня на прийом буде на більше 27,80/85)

А с яйцами кто ? Господин "Жмуруку" ?


Кличко :lol: :lol: :lol: :lol: и его таки сделают скорее всего президентом - уж больно его нахваливают последнее время.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 22 кві, 2021 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:13

  vitaliian написав:
  sailed написав:Не быть такому никогда, иначе это будет политический труп.
любой топ-политик в Украине потенциально политический труп.

Шкода, що тільки політичний.... Був би реальний, боялись би :!:
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