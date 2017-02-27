RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7634763576367637>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
47%
61
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:04

По валюте - пока посматриваем вверх, но очень вяло, банки и обменки не сильно ведутся, онлайн-банки растянули спред, только ТАС честно держит свой спред в 10 коп. -28,00 - 28,10.
Укргаз поднял продажу со вчерашних 28,03 до 28,13, держался до утра.
Пока в сильный рост никто не верит.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 677
З нами з: 30.12.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:10

продаете по 28 в тазе или опять будете жалеть потом что не слили утром ? :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2908
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1438 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:23

Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
change_pm
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:31

  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

непохоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 22 кві, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
Повідомлень: 411
З нами з: 30.01.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:32

  Striker написав:Какое-то затишье в последние дни на рынке ОВГЗ.

Значить торгуються
  Искатель написав:Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут.

Ну ви ж учасник ринку. Ви зацікавлена особа і по ваших повідомленнях помітно, що ви прихильник слабкої гривні. На мою субєктивну точку зору ми зараз маємо чи не єдиний адекватний ринок - Міжбанківський валютний. Так є банки спекулянти, які іноді створюють хвилі, але де ж без них. І не забувайте, що дешева гривня, це збільшення обслуговування валютного боргу. Тому ідемо у фарватері балансу попиту/пропозиції.
  Искатель написав:Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.

На готівці не має тих обертів, що раніше. Велика кількість клієнтів готівки пішли в онлайн. Відповідно готівка зараз ведома, а не ведуча. Тому котирування і занижені. Це полювання за клієнтом.
Realist
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:35

  clash написав:
  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

не похоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо :lol: :lol: :lol:

ясно, чекають на пєндаля ))))
change_pm
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:37

Realist
Це полювання за клієнтом.

неее, это спрос-предложение, но в ногу с межбанком конечно :lol:
ну и большая часть клиентов нала просто сильно ужались и тренд продолжается. карантин типа
clash
 
Повідомлень: 411
З нами з: 30.01.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:52

  clash написав:
  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

непохоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо :lol: :lol: :lol:

курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:57

  vitaliian написав:
  clash написав:
  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

непохоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо :lol: :lol: :lol:

курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90


Пока по 28+ слиться негде (и вряд ли будет), только по 28=.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 677
З нами з: 30.12.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:13

в одессе 27.94 - 28.00
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6278
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5094 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7634763576367637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2434, 2435, 2436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24352 3287631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 10:49
alex_dvornichenko
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7448 1780694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 10:08
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 79, 80, 81
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
804 203890
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 09:44
unlock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32216)
22.04.2021 11:43
Рынок ОВГЗ (2012)
22.04.2021 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.