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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 09:04
По валюте - пока посматриваем вверх, но очень вяло, банки и обменки не сильно ведутся, онлайн-банки растянули спред, только ТАС честно держит свой спред в 10 коп. -28,00 - 28,10.
Укргаз поднял продажу со вчерашних 28,03 до 28,13, держался до утра.
Пока в сильный рост никто не верит.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:10
продаете по 28 в тазе или опять будете жалеть потом что не слили утром ?
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Alex2007
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:23
Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?
зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
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change_pm
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:31
change_pm написав:
Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?
зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
непохоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо
Востаннє редагувалось clash
в Чет 22 кві, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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clash
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:32
Striker написав:
Какое-то затишье в последние дни на рынке ОВГЗ.
Значить торгуються
Искатель написав:
Не понимаю разговоров о "ракетах". Сейчас вероятность резкого роста очень небольшая. А вот устроить плавную девальвацию, чтобы привлечь нерезидентов,они могут.
Ну ви ж учасник ринку. Ви зацікавлена особа і по ваших повідомленнях помітно, що ви прихильник слабкої гривні. На мою субєктивну точку зору ми зараз маємо чи не єдиний адекватний ринок - Міжбанківський валютний. Так є банки спекулянти, які іноді створюють хвилі, але де ж без них. І не забувайте, що дешева гривня, це збільшення обслуговування валютного боргу. Тому ідемо у фарватері балансу попиту/пропозиції.
Искатель написав:
Обратите внимание: межбанк опять выше 28 грн. Нал тормозит, но если на межбанке завтра продолжат торговать 28,05-28,15, то и нал будет не 28,03-28,04, как сейчас, а чуточку выше.
На готівці не має тих обертів, що раніше. Велика кількість клієнтів готівки пішли в онлайн. Відповідно готівка зараз ведома, а не ведуча. Тому котирування і занижені. Це полювання за клієнтом.
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Realist
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:35
ясно, чекають на пєндаля ))))
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change_pm
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:37
Realist
Це полювання за клієнтом.
неее, это спрос-предложение, но в ногу с межбанком конечно
ну и большая часть клиентов нала просто сильно ужались и тренд продолжается. карантин типа
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clash
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:52
курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90
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vitaliian
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:57
vitaliian написав:
курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90
Пока по 28+ слиться негде (и вряд ли будет), только по 28=.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:13
в одессе 27.94 - 28.00
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чик
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