Покупка 28.
Если сейчас сдам, то выйду в ноль по итогу своих покупок в этом году ((((:
Интересно, сходим ещё разок ниже 28 продажа или уже только вверх...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:18
Покупка 28.
Если сейчас сдам, то выйду в ноль по итогу своих покупок в этом году ((((:
Интересно, сходим ещё разок ниже 28 продажа или уже только вверх...
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:26
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:28
от тут фиг его знает: мозг подсказывает, что нелогично туда топать, а память кричит, что тут всяко может быть . на нале шансов сходить больше ИМХО
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:29
на Паску ПА27,5
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:48
Думаете в регионах лучше?
Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах.
Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки.
Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать.
Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте.
Вот и вся арифметика курса.
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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