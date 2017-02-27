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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7635763676377638>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
47%
61
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:18

Покупка 28.
Если сейчас сдам, то выйду в ноль по итогу своих покупок в этом году ((((:
Интересно, сходим ещё разок ниже 28 продажа или уже только вверх...
Amat
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:20

В Киеве повышенного спроса на доллар не наблюдается.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:26

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:28

  Amat написав:Покупка 28.
Если сейчас сдам, то выйду в ноль по итогу своих покупок в этом году ((((:
Интересно, сходим ещё разок ниже 28 продажа или уже только вверх...

от тут фиг его знает: мозг подсказывает, что нелогично туда топать, а память кричит, что тут всяко может быть :lol: . на нале шансов сходить больше ИМХО
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:29

  vitaliian написав:
  clash написав:
  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?

зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

непохоже. параллельные прямые наверное говорят, что пока никому ничего не надо :lol: :lol: :lol:

курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90

на Паску ПА27,5
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:48

  UA написав:В Киеве повышенного спроса на доллар не наблюдается.

Думаете в регионах лучше?
Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах.
Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки.
Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать.
Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте.
Вот и вся арифметика курса.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах.
это лишнее подтверждение что валюта на моменте нужна нерезам онли,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:03

  somilitark написав:
  UA написав:В Киеве повышенного спроса на доллар не наблюдается.

Думаете в регионах лучше?
Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах.
Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки.
Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать.
Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте.
Вот и вся арифметика курса.

Согласен полностью. Ждем разворота на юг.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки.
Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать.
Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте.
Вот и вся арифметика курса.



У січні-березні товарообіг України зріс на 12,13% або на $3,12 млрд - до $28,83 млрд порівняно з відповідним періодом торік.

За даними Державної митної служби, експорт зріс на 12,03% - до $13,75 млрд, імпорт на 12,23% - до $15,08 млрд.

При цьому у березні порівняно з лютим експорт зріс на 15,6% - до $5,27 млрд.

Дефіцит зовнішньої торгівлі у I кварталі становив $1,33 млрд, що на 14,34% більше порівняно з січнем-березнем 2020 року.
https://finclub.net/ua/news/zovnishnia- ... -mlrd.html
Рік почався зі зростання товарообігу. Все зростає - і експорт, і імпорт. Залишків валюти немає.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:27

lapay
У січні-березні товарообіг України зріс на 12,13% або на $3,12 млрд - до $28,83 млрд порівняно з відповідним періодом торік.

ну то больше на межбанк влияет. на нал --не напрямую так сказать
clash
 
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