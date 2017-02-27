UA написав:В Киеве повышенного спроса на доллар не наблюдается.
Думаете в регионах лучше? Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах. Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки. Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать. Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте. Вот и вся арифметика курса.
UA написав:В Киеве повышенного спроса на доллар не наблюдается.
Думаете в регионах лучше? Менялы пристраивают валюту исключительно в банки, на наличке вообще нет спроса, только принос в розничных объёмах. Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки. Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать. Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте. Вот и вся арифметика курса.
somilitark написав:Импорт придушили карантины и повсеместные подорожания. Болезни и рост стоимости продуктов питания выжал из пересичного соки. Так что ракету ванговать при отсутствии хутеннападёть, может только сектант церкви будеттолькодорожать. Реально ситуация в сторону ревальвации, посевная, отсутствие выездного туризма, сбалансированный бюджет, рост экспорта в валюте. Вот и вся арифметика курса.
У січні-березні товарообіг України зріс на 12,13% або на $3,12 млрд - до $28,83 млрд порівняно з відповідним періодом торік.
За даними Державної митної служби, експорт зріс на 12,03% - до $13,75 млрд, імпорт на 12,23% - до $15,08 млрд.
При цьому у березні порівняно з лютим експорт зріс на 15,6% - до $5,27 млрд.
Дефіцит зовнішньої торгівлі у I кварталі становив $1,33 млрд, що на 14,34% більше порівняно з січнем-березнем 2020 року. https://finclub.net/ua/news/zovnishnia- ... -mlrd.html Рік почався зі зростання товарообігу. Все зростає - і експорт, і імпорт. Залишків валюти немає.