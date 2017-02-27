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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:36
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.04.2021.................28,0683
Доллар прибавил копейку.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности.
Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко.
Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились, в основном, за счет перетока в казначейство. Немного отобрали и суточные сертификаты. больше существенных движений не было.
Во вторник объем МБ уменьшился с 324.6 до 307.4 млн. Картина совсем нетипичная для вторника. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, сохранилось небольшое доминирование предложения. Банки вторую сессию подряд были совсем пассивны. Такая тонкость рынка вполне объясняет несколько сумбурный характер сессии с многократными разнонаправленными колебаниями как котировок, так и спреда.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 22 кві, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:49
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Если сравнить курс доллара на 02.04, когда у нерезидентов было 104.22 млрд грн ОВГЗ, с курсом на сегодня, когда ОВГЗ уже 97.61 млрд грн (на 6.61 млдр грн меньше), то курс просел примерно на 7-7.5 коп. Пока никакой четкой зависимости не видно, но будем наблюдать дальше.
Я бы сейчас не рисковал дергаться ни в ту, ни в другую сторону. Могу предположить, что курс немного поднимется к концу месяца в связи с возмещением НДС. Или как минимум останется на +/- том же уровне. Предпосылок для ракеты пока никаких нет, кроме напряженности у границ.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00
Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ
На 27 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
На следующей неделе (28.04) выплаты составят 12.5 млрд грн (11.6 - погашение, 0.9 - купон). Будет ли Минфин полагаться на собственные силы или повышать ставки (а по текущим, даже слегка приподнятым, потолок достигнут, и для выплат его не хватит) - узнаем во вторник.
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Информация по аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:35
lapay Чет 22 кві, 2021 11:04
Отож. Критичний імпорт ціни виросли. І треба робити запаси газа поки СП-2 не побудували.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:22
Слил по 28,02 в Укрсибе купленное вчера по 28,03 в Укргазе.
Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
Еще хорошо отскочил.
Разводят нашего брата, как хотят (котят).
Вот это рухнули после обеда, так рухнули.
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:45
Как же отреагирует гривна?
Интрига (нет)
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