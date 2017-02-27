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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7635763676377638

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
47%
61
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:32

пока медленно вверх
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:36

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.04.2021.................28,0683
Доллар прибавил копейку.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности.
Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко.
Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились, в основном, за счет перетока в казначейство. Немного отобрали и суточные сертификаты. больше существенных движений не было.

Во вторник объем МБ уменьшился с 324.6 до 307.4 млн. Картина совсем нетипичная для вторника. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, сохранилось небольшое доминирование предложения. Банки вторую сессию подряд были совсем пассивны. Такая тонкость рынка вполне объясняет несколько сумбурный характер сессии с многократными разнонаправленными колебаниями как котировок, так и спреда.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 22 кві, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:49

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

Если сравнить курс доллара на 02.04, когда у нерезидентов было 104.22 млрд грн ОВГЗ, с курсом на сегодня, когда ОВГЗ уже 97.61 млрд грн (на 6.61 млдр грн меньше), то курс просел примерно на 7-7.5 коп. Пока никакой четкой зависимости не видно, но будем наблюдать дальше.

Зображення

Я бы сейчас не рисковал дергаться ни в ту, ни в другую сторону. Могу предположить, что курс немного поднимется к концу месяца в связи с возмещением НДС. Или как минимум останется на +/- том же уровне. Предпосылок для ракеты пока никаких нет, кроме напряженности у границ.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 27 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 6 мес (154 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (378 дн)
  • 1.5 года (574 дн)
  • 2 года (756 дн)
  • 3 года (1120 дн)
и в валюте

  • USD, 9 мес (281 дн)
  • EUR, 10 мес (295 дн)
Список длинный, но предварительный: как на этой и на прошлой неделе, в итоге из него что-то вполне может пропасть.

На следующей неделе (28.04) выплаты составят 12.5 млрд грн (11.6 - погашение, 0.9 - купон). Будет ли Минфин полагаться на собственные силы или повышать ставки (а по текущим, даже слегка приподнятым, потолок достигнут, и для выплат его не хватит) - узнаем во вторник.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:35

lapay Чет 22 кві, 2021 11:04
Отож. Критичний імпорт ціни виросли. І треба робити запаси газа поки СП-2 не побудували.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Отож. Критичний імпорт ціни виросли. І треба робити запаси газа поки СП-2 не побудували.

Тоді ціна ще більше впаде, на те він і розрахован - щоб більше і дешевше качати. :)
Газ і долари купуються влітку, один раз тільки зелені поламали схему, вдруге вже не буде.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:56

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:22

Слил по 28,02 в Укрсибе купленное вчера по 28,03 в Укргазе.
Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
Еще хорошо отскочил.
Разводят нашего брата, как хотят (котят).
Вот это рухнули после обеда, так рухнули.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:45

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК

Рубль отреагировал быстрым ростом.


Как же отреагирует гривна?

Интрига (нет)
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  #<1 ... 7635763676377638
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