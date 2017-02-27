Додано: Чет 22 кві, 2021 11:36

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

22.04.2021.................28,0683

Доллар прибавил копейку.

Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности.

Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко.

Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах сократились, в основном, за счет перетока в казначейство. Немного отобрали и суточные сертификаты. больше существенных движений не было.



Во вторник объем МБ уменьшился с 324.6 до 307.4 млн. Картина совсем нетипичная для вторника. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, сохранилось небольшое доминирование предложения. Банки вторую сессию подряд были совсем пассивны. Такая тонкость рынка вполне объясняет несколько сумбурный характер сессии с многократными разнонаправленными колебаниями как котировок, так и спреда.