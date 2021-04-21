Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd
От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна.
lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd
От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна.