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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7636763776387639

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 130
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
62
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.04.2021..........23.04.2021
дата розрахунку..............21.04.2021...........22.04.2021
Євро.................................33,6986................33,8103...+0.33%
Долар США......................28,0576................28,0642...+0.02%
После полудня гривна отыграла менее половины копейки.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности.
Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко.
Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия.
Перед обедом приподнялись на копейку и сразу же откатились обратно. После обеда резво покатились вниз. За оставшиеся до времени фиксации официального курса чуть более часа опустились на 12 копеек. На этом не остановились.
В мире доллар с полудня колеблется на одном уровне.
Официальный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Изначально невысокая торговая активность сохранялась сегодня очень долго. После обеда прошел весомый объем сделок, о чем говорит снижение официального курса по сравнению со справочным, несмотря на то, что до 14-30 котировки были выше справочного.

Этот день в истории:
2020 - 27.0536 (-3) +101
2019 - 26.7754 (-8) +129

2018 - 26.1785 (-5)
2017 - 26.7328 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:28

обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05 :cry:
sergikkc007
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