Додано: Чет 22 кві, 2021 15:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............22.04.2021..........23.04.2021

дата розрахунку..............21.04.2021...........22.04.2021

Євро.................................33,6986................33,8103...+0.33%

Долар США......................28,0576................28,0642...+0.02%

После полудня гривна отыграла менее половины копейки.

Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности.

Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко.

Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия.

Перед обедом приподнялись на копейку и сразу же откатились обратно. После обеда резво покатились вниз. За оставшиеся до времени фиксации официального курса чуть более часа опустились на 12 копеек. На этом не остановились.

В мире доллар с полудня колеблется на одном уровне.

Официальный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Изначально невысокая торговая активность сохранялась сегодня очень долго. После обеда прошел весомый объем сделок, о чем говорит снижение официального курса по сравнению со справочным, несмотря на то, что до 14-30 котировки были выше справочного.



Этот день в истории:

2020 - 27.0536 (-3) +101

2019 - 26.7754 (-8) +129



2018 - 26.1785 (-5)

2017 - 26.7328 (-2)