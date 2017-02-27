Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............22.04.2021..........23.04.2021 дата розрахунку..............21.04.2021...........22.04.2021 Євро.................................33,6986................33,8103...+0.33% Долар США......................28,0576................28,0642...+0.02% После полудня гривна отыграла менее половины копейки. Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки и продолжили снижение в небольшом темпе. Минут за 40 опустились еще на 2 копейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 приподнялись на копейку. К 12 выросли еще на копейку. Спред сегодня сужать не пытались, что может говорить о невысокой активности. Доллар в мире вечером упал, сегодня утром попытался продолжить снижение, но быстро развернулся и с открытия нашей сессии пошел в рост. Сейчас взобрался уже выше ночных уровней, но до вчерашних еще далеко. Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0900, что на 2 копейки ниже открытия. Перед обедом приподнялись на копейку и сразу же откатились обратно. После обеда резво покатились вниз. За оставшиеся до времени фиксации официального курса чуть более часа опустились на 12 копеек. На этом не остановились. В мире доллар с полудня колеблется на одном уровне. Официальный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Изначально невысокая торговая активность сохранялась сегодня очень долго. После обеда прошел весомый объем сделок, о чем говорит снижение официального курса по сравнению со справочным, несмотря на то, что до 14-30 котировки были выше справочного.
Этот день в истории: 2020 - 27.0536 (-3) +101 2019 - 26.7754 (-8) +129
Як на мене, то очевидно, що причина росту гривні після обіду в інформації від Шойгу щодо намірів про відведення рашистських військ від кордону України. Звичайно, москалям вірити - себе надурити, то ж треба трохи зачекати доки слова підтвердяться реальними діями. Чи я щось не помітив?
sergikkc007 написав:обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05
Це був не загон, а дихання ринку та робота продавців валюти та спекулянтів по підвищенню курсу для вигіднішого продажу. Якщо будете читати тих хто тут на постійній основі "нагітає" будете в збитку постійно. Потрібно вчитись відрізняти сіно від полови.
p_vovk74 написав:Як на мене, то очевидно, що причина росту гривні після обіду в інформації від Шойгу щодо намірів про відведення рашистських військ від кордону України. Звичайно, москалям вірити - себе надурити, то ж треба трохи зачекати доки слова підтвердяться реальними діями. Чи я щось не помітив?
При "певних" планах розгорталися б польові шпиталі (розгорнуто було наче тільки на полігоні "Опук", це далеко від можливого ТВД; лікарен ордло та шпиталю в Ростові не вистачило б).
p_vovk74 написав:Як на мене, то очевидно, що причина росту гривні після обіду в інформації від Шойгу щодо намірів про відведення рашистських військ від кордону України. Звичайно, москалям вірити - себе надурити, то ж треба трохи зачекати доки слова підтвердяться реальними діями. Чи я щось не помітив?
Кілька зустрічних запитань. Якщо вас попросити прокоментувати вчорашнє здешевлення гривні, що скажете? Якщо завтра знову підемо вгору, ваша думка зміниться? Оь це можете прокоментувати? Бо я ні. Не маю інформації. Виключно припущення та фантазії.
Сибарит написав:Изначально невысокая торговая активность сохранялась сегодня очень долго. После обеда прошел весомый объем сделок, о чем говорит снижение официального курса по сравнению со справочным, несмотря на то, что до 14-30 котировки были выше справочного.
Не подумайте, що прискіпуюсь. Просто останні тижні тут 70-80% повідомлень подібного типу. Одне ІМХО. Якщо тренд співпадає із ІМХО, то всі стають гуру. А якщо ні, то пропадають. Чомусь не чути change_pm якого я вчора просив не нагнітати
change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже? зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го